İstanbul'da yarın bu yollar kapalı olacak

35.'nci Kıtalararası Vodafone İstanbul Maratonu nedeniyle 17 Kasım 2013 Pazar günü saat 06:00'dan itibaren yarış bitimine kadar kademeli olarak trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif yollar şu şekilde açıklandı:

Başlangıç Noktası - Anadolu Yakası'nda kapatılacak yollar

1 Kısıklı Caddesinden gelip D-100 kuzey katılım

2 Kısıklı Caddesinden gelip D-100 güney katılım

3 Kuşbakışı Cadde petrol iş önü D-100 güney katılım

4 Mahir iz cadde D-100 güney katılım

5 Altunizade Köprü Üzeri D-100 güney kuzey katılım

6 Tophanelioğlu Caddesi Gold Bilgisayar Önü D-100 güney-kuzey katılım

7 Beylerbeyi katılım

Alternatif Yollar

1 E-5 ten gelişler FSM ye katılımlara yönlendirilecek

2 Mahir iz Caddesinden geliş-Şile Yolunu Takiben Tuzcuoğlu Köprü E-6 Takiben FSM ye katılıma yönlendirilecek

3 Fenerbahçeden Geliş D-100 Güneyden Tuzcuoğlu Köprü E-6 yı Takiben FSM ye katılıma yönlendirilecek

4 D-100 Kuzey Katılım Harem istikametine yönlendirilecek

Köprü güzergahında kapatılacak çevreyolları

1 Güney Zincirlikuyu ayrımı (Levent Ayrımı)

2 Fenerbahçe Göztepe'den gelip TEM ayrımına katılım (Göztepe'den Gelip TEM E-5 Kuzey Ayrımı)

3 Botanik Bahçesinden Rıdvan Dedeoğlu istikametine katılım (Çamlıca Turnikelerden Geliş Koz Yatağı Ayrımı)

4 FSM Turnikelerden gelip 1.Çevreyolu ayrımı güneyden gelip kuzeye katılım

5 Mustafa Kemal Köprü altından kuzeye katılım

Alternatif yollar

1.Köprüyü kullanacak tüm sürücüler bahse konu kapatma noktalarından 2.Köprü istikametine yönlendirilecek.

Beşiktaş - Beyoğlu bölgesinde kapatılacak yollar

1 Balmumcu'dan D-100 Güney Katılım

2 Zincirlikuyu D-100 Kuzey Katılımı (Kuzeye mecburi yön yapılacaktır)

3 Metrobüs Durakları (Beşiktaş İstikameti)

4 ATV Önü-Hoşsohbet Sokak ve Civarı

5 Merkez Komutanlığı Işıklar

6 Opel Gerçek Önü

7 Sait Çiftçi Köprü Katılımı (E-5 Güney Katılım)

8 Sabancı Lisesi Önü

9 Sait Çiftçi Askeri Lojman Çıkışı

10 Yıldız Işıklar

11 Mehmet Ali Bey Sokak Girişi

12 Yıldız Üniversitesi Önü

13 Akdoğan Sokak Girişi

14 Ressam HamdiBey Sokak

15 Bostancı Veli Sokak

16 Abbasağa Sokak

17 Hasfırın Sokak

18 SerenceBey Sokak

19 Ortaköy Dönüşleri

20 Beşiktaş Meydan

21 Başbakanlık Çalışma Ofisi Önü

22 Deniz Müzesi Çıkışı

23 Vestel Işıklar

24 Palangalar Işıklar

25 Ortaköy Meydan

26 Muhakkik Sokak Girişi

27 Akaretler Işıklar

28 VIP Otel Önü (Vişneli Tekke Sokak- Otosel İnişleri)

29 Bayıldım Alt Baş

30 Süzer Plaza Önü

31 Kadırgalar Caddesi Toprak Yol Dönüşleri

32 Mete Kavşağı

33 Taksim Şehit Muhtar Işıklar

34 Taksim Sıraselviler Cadde başı

35 Gümüş Cadde Başı ( Taksim)

36 Gümüş Suyundan Toprak Yola İniş

37 Dolmabahçe Tüneli Bomonti Girişi

38 Dolmabahce Işıklar

39 Kahve Dünyası Önü (Setüstü Gelişi)

40 Akyol Cadde Başı

41 Meclis-i Mebusan Yokuşu Başı

42 Aydilimi Pastanesi Yanı

43 Fındıklı Çelebi Hamamı Sokak

44 Kabataş Işıklar

45 Fındıklı Işıklar

46 Deniz Liman Çıkışı

47 Salı Pazarı ışıklar

48 Boğazkesen Cadde Gelişi

49 Boğazkesen Işıklar

50 Tophane Işıklar

51 Nargileciler Çıkışı

52 Revani Sokak Gelişi

53 Kemeraltı Işıklar

54 Karaköy Meydan

55 Perşembe Pazarı Işıklar

56 Azapkapı'dan Tarlabaşı'na Mecburi İstikamet

57 Kardeşim Sokak

58 Kasımpaşa'dan Tarlabaşı'na Mecburi Yön (Unkapanı'na akım verilmeyecek)

59 Perşembe Pazarından Tarlabaşı'na Mecburi Yön (Unkapanı'na akım verilmeyecek)

60 Şişhane Meydandan Bankalar Cadde Girişi

61 Tarlabaşı'ndan Perşembe Pazarına Giriş

62 Şişhane Işıklardan Kasımpaşa'ya Mecburi Yön

63 Kasımpaşa'dan Unkapanı Köprü Ayrımı

64 Perşembe Pazarından Unkapanı Köprü Ayrımı

Alternatif yollar

1 Ortaköy İstikametinden gelenler - Eski Yıldız Caddesi Barbaros Bulvarına yönlendirilecek

2 Gümüşsuyu Caddesinden gelenler - Miralay Şefik Bey Sokaktan Divan Kavşağına yönlendirilecek

3 Mete Kavşağından gelenler - Divan Kavşağına yönlendirilecek

4 Balmumcudan gelenler - Merkez Komutanlığından ters istikamete tekrar Balmumcuya verilecek

5 Tarlabaşı Bulvarı ve Yedikuyular Caddesi trafiğe açıktır.

Fatih - Bakırköy - Zeytinburnu güzergahında kapatılacak yollar

1 Sahil Kenedy Caddesi Ataköy 1. Kısım Ayrımından (Marina Tabelasından) Sirkeci Işıklara kadar kuzey ve güney istikameti

2 Ragıp Gümüşpala Caddesi, Reşadiye Caddesi, Balat Yolu (Abdülezel Cad, Mürsel Paşa Cad., Ayvansaray Cad., Yavedut Cad.)

3 Atatürk Bulvarı, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı

4 Sultanahmet At Meydanı, Yerebatan Caddesi, Klodfarer Caddesi, Nuru Osmaniye Caddesi, Ayasofya Meydanı

5 Galata ve Unkapanı Köprüleri trafiğe kapalı olacaktır.

Alternatif yollar

1 Ataköy 1. ve 9. Kısımdan E-5 Güney veya Kuzeye Geçiş, Tekrar Dönüp Havuzlu Kavşak İstikameti, Atatürk Havalimanı İstikameti

2 E-5 Kuzey ve Güney Yolları

3 Aksaray Varyant Altından Vatan Caddesi

4 Ordu Caddesinden Vatan Caddesine, Millet Caddesine Geçiş, Onuncu Yıl Caddesi, Topkapı Varyant, Edirnekapı Varyanttan Rami' ye Geçiş, Eyüp Meydandan Rami' ye Geçiş, Edirnekapı' dan E-5', 1. Çevreyoluna Katılım

5 Basın Ekspres ve Hal Yolundan TEM' e katılım

6 Fatih Fevzipaşa Caddesi, Kızılelma Caddesi, Cerrahpaşa Caddesi