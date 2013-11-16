İstanbul'da yarın bu yollar kapalı olacak

35.'nci Kıtalararası Vodafone İstanbul Maratonu nedeniyle 17 Kasım 2013 Pazar günü saat 06:00'dan itibaren yarış bitimine kadar kademeli olarak trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif yollar şu şekilde açıklandı:
Başlangıç Noktası - Anadolu Yakası'nda kapatılacak yollar
1 Kısıklı Caddesinden gelip D-100 kuzey katılım
2 Kısıklı Caddesinden gelip D-100 güney katılım
3 Kuşbakışı Cadde petrol iş önü D-100 güney katılım
4 Mahir iz cadde D-100 güney katılım
5 Altunizade Köprü Üzeri D-100 güney kuzey katılım
6 Tophanelioğlu Caddesi Gold Bilgisayar Önü D-100 güney-kuzey katılım
7 Beylerbeyi katılım
Alternatif Yollar
1 E-5 ten gelişler FSM ye katılımlara yönlendirilecek
2 Mahir iz Caddesinden geliş-Şile Yolunu Takiben Tuzcuoğlu Köprü E-6 Takiben FSM ye katılıma yönlendirilecek
3 Fenerbahçeden Geliş D-100 Güneyden Tuzcuoğlu Köprü E-6 yı Takiben FSM ye katılıma yönlendirilecek
4 D-100 Kuzey Katılım Harem istikametine yönlendirilecek
Köprü güzergahında kapatılacak çevreyolları
1 Güney Zincirlikuyu ayrımı (Levent Ayrımı)
2 Fenerbahçe Göztepe'den gelip TEM ayrımına katılım (Göztepe'den Gelip TEM E-5 Kuzey Ayrımı)
3 Botanik Bahçesinden Rıdvan Dedeoğlu istikametine katılım (Çamlıca Turnikelerden Geliş Koz Yatağı Ayrımı)
4 FSM Turnikelerden gelip 1.Çevreyolu ayrımı güneyden gelip kuzeye katılım
5 Mustafa Kemal Köprü altından kuzeye katılım
Alternatif yollar
1.Köprüyü kullanacak tüm sürücüler bahse konu kapatma noktalarından 2.Köprü istikametine yönlendirilecek.
Beşiktaş - Beyoğlu bölgesinde kapatılacak yollar
1 Balmumcu'dan D-100 Güney Katılım
2 Zincirlikuyu D-100 Kuzey Katılımı (Kuzeye mecburi yön yapılacaktır)
3 Metrobüs Durakları (Beşiktaş İstikameti)
4 ATV Önü-Hoşsohbet Sokak ve Civarı
5 Merkez Komutanlığı Işıklar
6 Opel Gerçek Önü
7 Sait Çiftçi Köprü Katılımı (E-5 Güney Katılım)
8 Sabancı Lisesi Önü
9 Sait Çiftçi Askeri Lojman Çıkışı
10 Yıldız Işıklar
11 Mehmet Ali Bey Sokak Girişi
12 Yıldız Üniversitesi Önü
13 Akdoğan Sokak Girişi
14 Ressam HamdiBey Sokak
15 Bostancı Veli Sokak
16 Abbasağa Sokak
17 Hasfırın Sokak
18 SerenceBey Sokak
19 Ortaköy Dönüşleri
20 Beşiktaş Meydan
21 Başbakanlık Çalışma Ofisi Önü
22 Deniz Müzesi Çıkışı
23 Vestel Işıklar
24 Palangalar Işıklar
25 Ortaköy Meydan
26 Muhakkik Sokak Girişi
27 Akaretler Işıklar
28 VIP Otel Önü (Vişneli Tekke Sokak- Otosel İnişleri)
29 Bayıldım Alt Baş
30 Süzer Plaza Önü
31 Kadırgalar Caddesi Toprak Yol Dönüşleri
32 Mete Kavşağı
33 Taksim Şehit Muhtar Işıklar
34 Taksim Sıraselviler Cadde başı
35 Gümüş Cadde Başı ( Taksim)
36 Gümüş Suyundan Toprak Yola İniş
37 Dolmabahçe Tüneli Bomonti Girişi
38 Dolmabahce Işıklar
39 Kahve Dünyası Önü (Setüstü Gelişi)
40 Akyol Cadde Başı
41 Meclis-i Mebusan Yokuşu Başı
42 Aydilimi Pastanesi Yanı
43 Fındıklı Çelebi Hamamı Sokak
44 Kabataş Işıklar
45 Fındıklı Işıklar
46 Deniz Liman Çıkışı
47 Salı Pazarı ışıklar
48 Boğazkesen Cadde Gelişi
49 Boğazkesen Işıklar
50 Tophane Işıklar
51 Nargileciler Çıkışı
52 Revani Sokak Gelişi
53 Kemeraltı Işıklar
54 Karaköy Meydan
55 Perşembe Pazarı Işıklar
56 Azapkapı'dan Tarlabaşı'na Mecburi İstikamet
57 Kardeşim Sokak
58 Kasımpaşa'dan Tarlabaşı'na Mecburi Yön (Unkapanı'na akım verilmeyecek)
59 Perşembe Pazarından Tarlabaşı'na Mecburi Yön (Unkapanı'na akım verilmeyecek)
60 Şişhane Meydandan Bankalar Cadde Girişi
61 Tarlabaşı'ndan Perşembe Pazarına Giriş
62 Şişhane Işıklardan Kasımpaşa'ya Mecburi Yön
63 Kasımpaşa'dan Unkapanı Köprü Ayrımı
64 Perşembe Pazarından Unkapanı Köprü Ayrımı
Alternatif yollar
1 Ortaköy İstikametinden gelenler - Eski Yıldız Caddesi Barbaros Bulvarına yönlendirilecek
2 Gümüşsuyu Caddesinden gelenler - Miralay Şefik Bey Sokaktan Divan Kavşağına yönlendirilecek
3 Mete Kavşağından gelenler - Divan Kavşağına yönlendirilecek
4 Balmumcudan gelenler - Merkez Komutanlığından ters istikamete tekrar Balmumcuya verilecek
5 Tarlabaşı Bulvarı ve Yedikuyular Caddesi trafiğe açıktır.
Fatih - Bakırköy - Zeytinburnu güzergahında kapatılacak yollar
1 Sahil Kenedy Caddesi Ataköy 1. Kısım Ayrımından (Marina Tabelasından) Sirkeci Işıklara kadar kuzey ve güney istikameti
2 Ragıp Gümüşpala Caddesi, Reşadiye Caddesi, Balat Yolu (Abdülezel Cad, Mürsel Paşa Cad., Ayvansaray Cad., Yavedut Cad.)
3 Atatürk Bulvarı, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı
4 Sultanahmet At Meydanı, Yerebatan Caddesi, Klodfarer Caddesi, Nuru Osmaniye Caddesi, Ayasofya Meydanı
5 Galata ve Unkapanı Köprüleri trafiğe kapalı olacaktır.
Alternatif yollar
1 Ataköy 1. ve 9. Kısımdan E-5 Güney veya Kuzeye Geçiş, Tekrar Dönüp Havuzlu Kavşak İstikameti, Atatürk Havalimanı İstikameti
2 E-5 Kuzey ve Güney Yolları
3 Aksaray Varyant Altından Vatan Caddesi
4 Ordu Caddesinden Vatan Caddesine, Millet Caddesine Geçiş, Onuncu Yıl Caddesi, Topkapı Varyant, Edirnekapı Varyanttan Rami' ye Geçiş, Eyüp Meydandan Rami' ye Geçiş, Edirnekapı' dan E-5', 1. Çevreyoluna Katılım
5 Basın Ekspres ve Hal Yolundan TEM' e katılım
6 Fatih Fevzipaşa Caddesi, Kızılelma Caddesi, Cerrahpaşa Caddesi