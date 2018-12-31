İstanbul için kuvvetli kar yağışı uyarısı

Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, İstanbul'da cuma günü başlayacak ve 3 gün sürecek kuvvetli kar yağışı için uyardı.

Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, Türkiye’nin Balkanlardan gelen ikinci bir soğuk hava dalgasının etkisine gireceğini söyledi. Buna göre, İstanbul için kritik gün Perşembe. Perşembe akşamından itibaren kentte soğuk hava ile birlikte kar yağışı bekleniyor.

Cuma günü etkisini artıracak olan yağışlar, zaman zaman tipi ve fırtınaya dönüşebilir. Bu neden kentte deniz ulaşımında aksamalar, hava ulaşımında ise gecikmeler yaşanabilir.

İstanbul’da kar yağışı Cumartesi ve Pazar günleri de etkisini sürdürecek. 3 gün sürecek yağışını kentin bütün semtlerinde beyaz örtü bırakması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre de 1 Ocak Salı’nın bulutlu geçeceği görülürken, Çarşamba yağmu başlayacağı ön görülüyor. Cuma ise sıcaklık 1 dereceye düşecek ve kar yağışı başlayacak.