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İstanbul için kuvvetli kar yağışı uyarısı

Kar, çarşamba sabah saatlerine kadar kuvvetli rüzgarla birlikte aralıklı olarak sağanak halinde devam edecek

12 Aralık 2016 19:05

istanbul'da yarın kuvvetli kar yağışı görüleceği uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul'da bugün yağmur şeklinde başlayacak yağış, yarın öğlen saatlerinden itibaren yerini karla karışık yağmur ve kara bırakacak.

Kar, çarşamba sabah saatlerine kadar kuvvetli rüzgarla birlikte aralıklı olarak sağanak halinde devam edecek. Kıyılarda ciddi bir örtü şeklinde beklenmeyen yağış, kentin kuzey ve yüksek kesimlerinde yer yer 5 santimetreye kadar örtü yapacak.

Vatandaşların kar nedeniyle oluşabilecek buzlanma, don ve trafikte aksamalara karşı dikkatli olmaları istendi.

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