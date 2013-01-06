İstanbul'da kar alarmı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, bu gece saatlerinden itibaren Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'de kuvvetli kar yağışı beklendiği belirtildi.

İstanbul'da gece yarısından itibaren etkili lacağı tahmin edilen karla karışık yağmurun kar yağışına dönüşerek etkisini arttırıldı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel üdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, şehirde gece yarısı başlayacağı tahmin edilen arla karışık yağmurun daha sonra kara dönüşerek etkisini arttıracağı, 7 Ocak azartesi öğleden sonra ve 8 Ocak Salı günü daha da kuvvetleneceği belirtildi.

Açıklamada, kar yağışının hayatı olumsuz etkilemesi nedeniyle ulaşım izmetlerinde ve trafikte muhtemel güçlükler göz önünde bulundurularak, atandaşlardan zorunlu olmadıkça özel araçlarla trafiğe çıkmamaları istendi.

Araçlarda zincir, takoz ve çekme halatı bulundurulması, kural dışı ve rafik seyrini tehlikeye atacak davranışlardan kaçınılması, trafik işaretlerine yularak, don ve buzlanmaya karşı tedbirli olunması ile resmi kurumlara ait duyuruların takip edilmesi gerektiği kaydedildi.

Büyükşehir alarmda

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kentte beklenen kar yağışı nedeniyle 43'ü birinci öncelikli, 255 güzergahta toplam 3 bin 500 kilometrelik yol ağında tedbir aldı.

Yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir belediyesi metrobüs ve otobüs seferlerini artırarak 320 ek sefer düzenleyecek, diğer otobüs hatlarına da 880 ek sefer uygulayacak. İstanbul Şehir Hatları vapurları, yoğunluğa göre ek sefer yapacak. Belediye ekipleri, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiler doğrultusunda ana arterlerde kar kürüme ve tuzlama çalışmalarını da başlattı. Ekipler buzlanma ve ani hava değişimlerine karşı hazırda bekletiliyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube ekipleri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın dile getirdiği "kış lastiği" uygulamasıyla ilgili bazı bölgelerde denetimlerde bulunacak.

3 bin 500 kilometrelik yol ağında tedbir alındı

İstanbul'da muhtemel kar yağışı nedeniyle 43'ü birinci öncelikli, 255 güzergahta toplam 3 bin 500 kilometrelik yol ağında tedbir alındı. Ana arterlerin dışında, meydanlar, üst ve alt geçitler, vapur iskeleleri, otobüs durakları, hastane giriş çıkışları, üniversite ve okulların giriş çıkışları için de karla mücadele ekipleri oluşturuldu.

AKOM Koordinasyonu'ndaki çalışmalara itfaiye ekipleri, 45 afet müdahale ve kurtarma aracı ile 135 personel katılacak. İlçe belediyelerine ihtiyaç doğrultusunda tuz takviyesi yapılacak. Bunun için 82 ayrı noktada 2 bin ton solüsyon depolandı. İhtiyaç halinde saatte 25 ton kapasiteli solüsyon tesislerinde üretim yapılabilecek.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü; Kadıköy, Taksim, Saraçhane, Yenikapı, Eminönü, Üsküdar, Ümraniye, Beykoz, Göztepe, Kartal Meydanları'nda 230 personel ve 31 araçla kışla mücadele çalışması yapacak.

Atık Yönetimi Müdürlüğü ise 13 meydan, 310 durak, 123 üst ve alt geçit, 7 çöp aktarma istasyonu, işleme tesisleri, depo sahası yollarında 581 personel ve 54 araçla görev alacak.

Belediye tarafından oluşturulan 142 traktör kar kürüme ekibi, muhtarların sorumluluğunda kendi köy yollarını açmak için görev dağılımı yaptı.

908 araç, 2 bin 266 personel

Karla mücadelede toplam 908 araç, 2 bin 266 personel İstanbul halkına hizmet edecek. Her bölgenin öncelikli güzergahlarında istasyonlar oluşturularak yağış öncesi ve yağış anında ana arterler, katılım noktaları, kavşaklar ve E-5 Karayolu'na müdahale edecek şekilde hazırlık yapıldı.

Ekipler, ayrıca 3 saat önceden buzlanma konusunda bilgilendirilecek. İlk bilgilendirmeden sonra, ekipler 45 dakika sevk ve idare edilecek. Bu önlemlerle zaman kaybı ve gereksiz malzeme kullanımının önüne geçilmesi planlanıyor. Kritik kavşaklarda ise 40 adet kurtarıcı, muhtemel yolda kalmalar ve kazalara karşı 24 saat hazır bekletilecek.

Kostan Dağı Geçidi ile Tarsun Dağı Geçidi ulaşıma kapandı

Gümüşhane'de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kentte dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı sebebiyle Gümüşhane-Yağmurdere-Araklı arasındaki ulaşımı sağlayan Kostan Dağı Geçidi ile Gümüşhane-İkisu-Şiran karayolundaki Tarsun Dağı Geçidi ulaşıma kapandı.

Bunun 2 bin 100 metre rakımlı Zigana Dağı Geçidi'nde ise yolun ulaşıma kapanmaması için karayolları ekipleri temizleme çalışmaları yapıyor.

Yetkililer, gece hava sıcaklığının düşmesi ile yollarda buzlanma olabileceğine dikkati çekerek, sürücülerin araçlarında zincir ve çekme halatı bulundurmaları istedi.

Güney Ege'de fırtına uyarısı

Güney Ege'de bugünden itibaren fırtınanın etkili olacağı bildirildi.

Muğla Meteoroloji Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Güney Ege'de akşam saatlerinden itibaren rüzgarın kuzey ve kuzeybatıdan saatte 6 ile 8 kuvvetinde esmesinin beklendiği bildirildi.

Fırtınanın yarın öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği ve vatandaşların fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiği ifade edildi.