İstanbul için kötü haber

Türk-İş'e bağlı Tüm Belediyeler ve Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Belediye-İş), örgütlü olduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve bağlı iştiraklerinden İSTON, İSFALT, BELBİM ve KÜLTÜR A.Ş ile bazı ilçe belediyelerinde yürütülen toplu sözleşme görüşmelerinin uyuşmazlıkla sonuçlanması üzerine 28 Ağustos’ta greve başlama kararı aldı.

Belediye-İş 2 No'lu Şube Başkanı Hasan Gülüm, İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde yaptığı açıklamada, toplu sözleşme sürecinde 2008 yılı için önerilen yüzde 14'lük zammı kabul etmediklerini belirterek, şöyle konuştu:“Bugün toplu sözleşmemizde grev aşamasına geldik. Bu şehirde bizi idare edenler kendileri için ne kadar geçinecek ücreti hak görüyorsa, bizlere de aynı şeyi vermelidir. Aksine sendika olarak, 28 Ağustostan itibaren grevler başlayacaktır.