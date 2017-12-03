İstanbul için karla karışık sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji'nin günlük değerlendirmelerine göre, İstanbul'da bu gece saatlerinden itibaren sağanak yağış bekleniyor. Önümüzdeki hafta çarşamba günü ise İstanbul'da karla karışık yağmur bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarının sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Kar ne zaman yağacak?

Önümüzdeki hafta içinde ise özellikle çarşamba gününden itibaren yurdun büyük bir bölümünde kar yağışı etkisini gösterecek. İstanbul'da da çarşamba günü karla karışık yağmur bekleniyor.

Meteoroloji'den kar uyarısı



Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Halen mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıkların yaşandığı ülkemizin, 04.12.2017 Pazartesi gününden itibaren kuzeybatı kesimlerinden başlayarak Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistemin etkisinde kalacağı tahmin ediliyor. Soğuk hava dalgasıyla birlikte hava sıcaklıklarının hissedilir derecede (8-16 derece) azalarak mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarındaki azalmayla birlikte kuzey, iç ve doğu kesimlerde kar yağışları görüleceği tahmin ediliyor" denildi.



İstanbul ve Ankara'da karla karışık yağmur beklendiği belirtilen açıklama şöyle:

"İstanbul’da genellikle yağmur şeklinde görülecek yağışın Salı gecesi ve Çarşamba günü kentin kuzey ve doğu kesimlerinde karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinde kar olarak görüleceği, Ankara’da Pazartesi akşam saatlerinde yağmur olarak başlayacak yağışın Salı akşamı soğumayla birlikte karla karışık yağmura döneceği, Çarşamba günü ise aralıklı hafif kar yağışı meydana geleceği tahmin ediliyor.

Bugün (03.12.2017 Pazar) akşam saatlerinden itibaren Trakya, Marmara’nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında yağışların başlaması bekleniyor.

Yarın (04.12.2017 Pazartesi) Ülkemizin iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Samsun ve Çorum çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde yer yer sis ve pus görüleceği tahmin ediliyor.

05.12.2017 Salı günü: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz Bölgesi ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağmur ve sağanak olarak başlayacak yağışların, Marmara’nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, İç Ege, ve İç Anadolu’nun kuzeyinde karlar karışık yağmur ve kar yağışına dönmesi bekleniyor.

06.12.2017 Çarşamba günü: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, Göller yöresi, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

07.12.2017 Perşembe günü: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Güneydoğu Anadolu bölgesinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Soğuk ve yağışlı sistemin 08.12.2017 Cuma günü yurdumuzu terk etmesi bekleniyor.

Ülkemizde beklenen soğuk hava dalgasıyla birlikte kuzey, iç ve doğu kesimlerde beklenen kar yağışlarının oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması, meteorolojik uyarı ve raporların dikkatle takip edilmesi önem arz etmektedir."



AKOM'dan hava sıcaklığı uyarısı

AKOM'dan yapılan uyarıda, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, yeni hafta başından itibaren balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı sistemin etkisi altına girmesinin beklendiği belirtildi.