İstanbul için kar yağışı uyarısı

İstanbul için yeni bir kar yağışı uyarısı yapıldı.

Meteorolog Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkiye'nin büyük bir bölümünde cuma gününe kadar kar yağışı olacağını duyurdu.

Şen, yağışların etkili olmaya başlayacağı tarihi de açıkladı.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Şen, Twitter hesabı üzerinden 'kar ne zaman yağacak?' sorularına yanıt verdi.

İstanbul için kar yağışı uyarısında bulunan Şen, salı akşamı İstanbul'da kar yağışının etkili olacağını bildirdi.

Şen, "15 Ocak Salı akşamı İstanbul'a kar var. Perşembeye kalmaz. Türkiye'nin büyük bir bölümünde cuma gününe kadar kar var" ifadelerini kullandı.