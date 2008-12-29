İstanbul için kar saati: 17.00

Türkiye yılbaşına da karla girecek. Bugün saat 17.00'de İstanbul'da kar yağışı başlayacak. İşte 5 günlük hava tahmini.



Yurdun büyük bölümünde etkili olan kar yağışı, yurdun kuzey, iç ve doğu bölgelerinde aralıklarla devam edecek. Yağışlar kıyılarda yağmur şeklinde olacak.



Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nün son verilerine göre, yağışlı havanın yurdun kuzey, iç ve doğu bölgelerinde aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor.



Yağışlar kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Sabah ve gece saatlerinde yurdun iç ve doğu bölgelerinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.



Yurdun kuzey ve doğu kesimleri bugün çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Kastamonu, Karabük ve Sivas çevreleri ile sabah saatlerinde Doğu Akdeniz, Kayseri, Nevşehir, Aksaray, Niğde, Karaman, Malatya ve Elazığ çevreleri yağışlı, diğer yerler parçalı bulutlu geçecek.



Yarın ise tüm yurt parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Çankırı, Kütahya, Eskişehir ile Ankara'nın kuzey ilçeleri yağışlı geçecek. Yağışlar; kıyılarda ve Güneydoğu Anadolu’da yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.



Hava sıcaklığı yurdun güney, iç ve batı bölgelerinde 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.



Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, yurdun güneydoğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey ve Kıyı Ege'de kuvvetli olarak esecek.



Bölgelerde hava



Marmara Bölgesi: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yağışlı geçecek. Yağışlar kıyılarda yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Bu gece ve yarın (Salı) sabah saatlerinde Trakya ile bölgenin güneydoğusunda (Bilecik, Bursa, Balıkesir) buzlanma ve don olayı görülecek. Rüzgar; bölge genelinde kuzeydoğudan (Poyraz) kuvvetli olarak esecek.



Ege Bölgesi: Parçalı ve çok bulutlu geçecek. Bu gece ve yarın (Salı) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı görülecek. Rüzgar; Kuzey ve Kıyı Ege'de kuzeydoğudan (Poyraz) kuvvetli olarak esecek.



Akdeniz Bölgesi: Parçalı zamanla çok bulutlu, doğusu (Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş) aralıklı yağışlı geçecek. Yağışlar; genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Bu gece ve yarın (salı) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı görülecek.



İç Anadolu Bölgesi: Parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı kar yağışlı geçecek. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı görülecek.



Batı Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yağışlı geçecek. Yağışlar kıyılarda yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerde kar şeklinde olacak. Sabah vegece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.



Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı yağışlı geçecek. Yağışlar kıyılarda yağmur, iç kesimlerde kar şeklinde olacak. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayı görülecek.



Doğu Anadolu Bölgesi: Parçalı çok bulutlu, kuzey ve batısı ile zamanla bölge geneli aralıklı kar yağışlı geçecek. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte kuzeyinde sis görülecek.



Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Parçalı ve çok bulutlu, batısı ile zamanla bölge geneli karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı görülecek.



Sabah saatlerinde yurdun iç ve doğu bölgelerinde kuvvetli buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı ilgililerin ve vatandaşların tedbirli ve dikkatli olması istendi.

