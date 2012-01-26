İstanbul için kar alarmı verildi!

T24 - Türkiye yarından itibaren yeni bir soğuk hava dalgasının içine giriyor. Cuma günü tüm yurtta kar var. İstanbul'da da beklenen yoğun kar etkili olacak.







Yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinde görülecek yağışların; Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, Kırklareli, Çorum, Çankırı, Yozgat, Kırıkkale, Kırşehir, Malatya, Elazığ, Bingöl, Bitlis, Tunceli, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.



Yağışların; kıyılarda yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. İç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis bekleniyor.





İstanbul'da kar alarmı!



İBB basın danışmanlığından yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi,

"İstanbul Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiler doğrultusunda, Bu gece Balkanlar üzerinden (İzlanda kökenli) gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı hava yağışların bu akşam kara dönüşeceği tahmin ediliyor. Kar yağışının Cuma günü de devam etmesi bekleniyor. Kar yağışının zaman zaman şiddetli ve fırtına şeklinde olacağı belirtildi.



Meteorolojinin uyarısıyla birlikte AKOM ekiplerini toplayarak akşam saatlerinde alarma geçiyor.



Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kimsesiz ve sokaklarda yaşamlarını sürdüren vatandaşlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından spor salonlarında misafir ediliyor. Sarıyer Metin Oktay Spor salonunda vatandaşın banyo, traş, giyim gıda ve konaklama gibi tüm ihtiyaçları karşılanıyor



Vatandaşların emniyet şeritlerini işgal etmemeleri önemli duyurulur.





İstanbul 9 bölgeye ayrıldı



Olumsuz hava koşulları ile mücadele için kent 9 bölgeye ayrıldı. Bölgeler şöyle:



''1. bölge; Bağcılar, Bayrampaşa, Esenler, Eyüp, Fatih, Güngören, Zeytinburnu, 2. bölge; Avcılar, Bakırköy, Bahçelievler, Küçükçekmece, Büyükçekmece, Başakşehir, Beylikdüzü, Esenyurt, 3. bölge; Beşiktaş, Beyoğlu, Kâğıthane, Şişli, Sarıyer, 4. bölge; Gaziosmanpaşa, Arnavutköy, Sultangazi, Çatalca, Eyüp, 5. bölge; Çatalca, Silivri, Büyükçekmece, 6. bölge; Kadıköy, Maltepe, Ümraniye, Üsküdar, Ataşehir, 7. bölge; Sancaktepe, Adalar, Kartal, Pendik, Sultanbeyli, Tuzla, 8. bölge; Beykoz, Çekmeköy, Sancaktepe, 9. bölge; Şile, Çekmeköy.''



Büyükşehir belediyesi, son model karla mücadele araçları ve ana arterlerde 28 ayrı noktaya yerleştirilen buzlanma erken uyarı sistemi (BEUS) kullanılacak.





255 güzergâh



255 müdahale güzergâhında yapılacak çalışmalarda buzlanma ilk olarak 3 saat önceden tespit edilerek, ekipler bilgilendirilecek. İlk bilgilendirmeden sonra son 45 dakika da ise ekipler sevk ve idare edilecek. Zaman kaybı ve gereksiz malzeme kullanımı engellenecek.



Araçların, belirlenen güzergâhlarda yapacakları kar küreme ve yol açma çalışmaları, mevcut araç takip sistemi ile AKOM'dan takip edilecek, gerekli durumlarda araçlar başka bölgelere yönlendirilecek.



Kritik kavşaklarda 21 kurtarıcı ve çekici muhtemel yolda kalmalar ve kazalara karşı hazır bekletilecek. Sokakta yaşayan vatandaşlar için toplama merkezleri planlandı. Vatandaşlar zabıta, polis, ambulanslar ile toplanarak, sağlık kontrollerinden geçirilerek spor salonlarında edilecek.





'Kar Kaplanı'



Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü ekipleri kar küreyen, süpüren, kurutan ve tuz serpen 6 ''Kar kaplanı'' ile çevre yollarında görev yapacak.



80 kilometre hızla giderek bir seferde 40 kilometrelik alanda tuzlama yapma kabiliyetine sahip ''Kar Kaplanı'', Avrupa Yakası'nda, Boğaz Köprüsü Gişeler, Haliç, O3 Otoyolu, Mahmutbey, İstoç, Vatan Caddesi, Hadımköy, Büyükçekmece S Virajı ve Mimarsinan Kavşağında, Anadolu Yakası'nda, Boğaz Köprüsü Gişeler, Fenerbahçe Stadı, Harem, Kartal ve Gebze arasında görev yapacak.



Daha rahat ve güvenli bir trafik akışı için vatandaşların kar lastiği kullanmasını öneren yetkililer, Avrupa ülkelerinde zincir kullanılmadığı, zincirin asfalta büyük zarar verdiği ve maddi kayıplara neden olduğunu vurguladı.



YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Akdeniz Kıyı kesimi ile Adana, Hatay, Osmaniye çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gökgürültülü sağanak, Göller Yöresi ile Kırklareli çevrelerinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (Ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar vb.) karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.



KUVVETLİ KAR UYARISI: Kar yağışlarının Güneydoğu Anadolu, Çorum, Çankırı, Yozgat, Kırıkkale, Kırşehir, Malatya, Elazığ, Bingöl, Bitlis, Tunceli, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.



ÇIĞ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda eğimin fazla olduğu alanlarda oluşabilecek çığ tehlikesine karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.



BUZLANMA VE DON UYARISI: İç ve doğu bölgelerde bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb.) karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.





Hafta sonu sıcaklık 10 derece azalacak



Hava sıcaklığının, hafta sonunda tüm yurtta 8 ila 10 derece azalacağının beklendiği bildirildi.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, dün Orta Akdeniz'den gelen yağışlı havanın etkisine giren Türkiye'nin, halen Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun doğusu dışında kalan büyük bir bölümü yağış alıyor.



Yetkililer, yağışların iç kesimler ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında karla karışık yağmur ve kar, kıyı kesimlerde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, diğer yerlerde yağmur şeklinde olduğunu belirtti.



Meteoroloji yetkilileri, bu sabah yapılan ölçümlere göre, kar kalınlığının, Bitlis'de 110, Muş'da 53, Ağrı'da 35, Kırıkkale'de 23, Ankara, Afyonkarahisar ve Yozgat'da 21, Elazığ'da 20, Çankırı, Kütahya, Erzurum ve Erzincan'da 15 santimetre olduğunu kaydetti.



Karadeniz kıyıları dışında kalan tüm yurtta bugün yağış beklendiğini belirten yetkililer, yağışların, Güney Ege ve Batı Akdeniz'de kuvvetli olmak üzere Marmara, Ege ve Akdeniz'de genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Afyonkarahisar, Kütahya ile Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağının tahmin edildiğini ifade etti.





Kuvvetli yağış uyarısı



Akdeniz Kıyı kesimi ile Adana, Hatay, Osmaniye çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak, Göller Yöresi ile Kırklareli çevrelerinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur beklendiği bildirildi.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Akdeniz Kıyı kesimi ile Adana, Hatay, Osmaniye çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak, Göller Yöresi ile Kırklareli çevrelerinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, ulaşımda aksamalara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği kaydedildi.



Açıklamada, yağışın yarın saat 06.00'ya kadar devam edeceği belirtildi.





