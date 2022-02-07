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Çevre

İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan fırtına ve yağış uyarısı

İBB Sözcüsü Murat Ongun, fırtınanın saatteki hızının 85 km'ye kadar çıkacağını duyurdu

07 Şubat 2022 13:27

İstanbul’un bu akşam saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgâr ve yağmurun etkisini hafta ortasına kadar sürdüreceği tahmin ediliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, İstanbulluları fırtına ve yağış konusunda uyardı. Ongun Twitter’da yaptığı paylaşımda  “İstanbul bu akşam saat 18.00 itibari ile Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girecek. Fırtınanın hızı saatte 85 km'ye kadar çıkacak ve Çarşamba gününe kadar devam edecek” uyarısında bulundu.

 

AKOM verilerine göre, İstanbul'da hafta ortasına kadar hızı saatte 50-80 kilometreyi bulan fırtına ile birlikte yer yer kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması bekleniyor. Salı günü kentte sıcaklıklar 3-5 derece arasında değişecek ve gün boyu kuvvetli sağanak yağmur bekleniyor. Çarşamba günü de çok bulutlu, hafif yağmurlu bir hava hakim olacak. Perşembe günü yağış ve fırtına İstanbul'u terk edecek.

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