İstanbul için fırtına uyarısı yapıldı; İDO ve BUDO seferlerinde iptaller var

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta sonu İstanbul için fırtına uyarısında bulunurken, lodos nedeniyle bazı İDO ve BUDO seferleri iptal edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Rüzgarın Marmara Bölgesi ve İstanbul'da yarın sabah saatlerinden sonra kuvvetini artırarak güney ve güneybatı yönlerden (lodos) kuvvetli (40-60 km/saat), gece saatlerinden sonra ise yer yer fırtına şeklinde (60-90 km/saat) esmesi beklenmektedir" dendi.

Rüzgarın pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklendiği kaydedilirken, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar ile soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

İstanbul’da sabah saatlerinde az bulutlu ve güneşli bir gökyüzü etkin olurken, lodos deniz ulaşımını aksattı. Lodos nedeniyle iptal edilen seferler şöyle;

İDO

11.45 Yenikapi - Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot

11.45 Yalova - Yenikapi Ferry Cat tipi hızlı feribot

11.50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü

12.30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

12.50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü

BUDO:

12:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

13:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

14:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

14:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

16:00 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)