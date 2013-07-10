İstanbul için fırtına uyarısı...

Sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde olmaya devam ediyor. İstanbul'da dün olduğu gibi bugün de fırtına hızına yaklaşan rüzgârların hissedilen ısıyı bir ölçüde düşürmesi bekleniyor. Hava sıcaklığı İstanbul'da 30, Ankara'da 32, İzmir'de 33 derece olması beklenirken, batı bölgelerin iç kesimlerinde yer yer sağanak yağışın olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgârın kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege ile İç Anadolu'nun doğusunda kuvvetli (30-50 km/s) olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde hava durumu

Bazı illerde bugün hava durumu ve sıcaklık değerleri şöyle olacak:

İSTANBUL: Parçalı bulutlu.(30)

ANKARA: Parçalı ve az bulutlu.(32)

İZMİR: Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu.(33)

ADANA: Az bulutlu ve açık.(33)

ANTALYA: Az bulutlu ve açık.(29)

SAMSUN: Parçalı zamanla çok bulutlu, bugün (Çarşamba) doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.(27)

ERZURUM: Parçalı az bulutlu.(29)

DİYARBAKIR: Az bulutlu ve açık.(40)

Bölgelerde hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre bölgelerde hava durumu şöyle olacak:

MARMARA: Hava parçalı bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra Bursa, Bilecik, Yalova, Balıkesir'in doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi tahmin ediliyor. Rüzgârın ise; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/s) olarak esmesi bekleniyor.

EGE: Az bulutlu ve açık, kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, bugün öğle saatlerinden itibaren Kütahya, Uşak'ın kuzeyi ve Manisa'nın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgârın; Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/s) olarak esmesi bekleniyor.

AKDENİZ: Az bulutlu ve açık, Göller Yöresinin parçalı bulutlu geçmesi bekleniyor.

İÇ ANADOLU: Az bulutlu ve açık, batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra Eskişehir'in kuzeybatısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; bu akşam saatlerinde doğu kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/s) olarak esmesi bekleniyor.

BATI KARADENİZ: Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra Bolu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Parçalı zamanla çok bulutlu, bugün Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin ve Samsun'un doğu ilçeleri ile yarın (Perşembe) sabah saatlerinde Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; bu akşam saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/s) olarak esmesi bekleniyor.

DOĞU ANADOLU: Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, bugün öğle saatlerinden itibaren Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.