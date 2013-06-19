İstanbul için deprem uyarısı

İstanbul'un güneyinde belirlenen yeni hattın 'büyük deprem'in merkez noktası olabileceği ileri sürüldü.



Bilim dergisi “Nature Communications”da yayınlanan araştırmada, “İstanbul'un güneyinde saptanan, 30 kilometre uzunluk ve 10 kilometre derinliğe sahip bir noktanın olası bir İstanbul depremi için çıkış noktası olabileceği” belirtildi.

Merkezi Postdam'da bulunan Jeolojik Araştırmalar Merkezi'ne (GFZ) bağlı uzmanların Türk meslektaşlarıyla işbirliği içinde yaptığı bir araştırmanın sonuçları yayınlandı.

Uzmanlar, “Kuzey Anadolu Fay Hattının son yıllarda kaygı verici seviyede sakin olduğunu, bu sessizliğin, fay hattında gerilim birikimi ihtimaline” işaret ettiler.

Araştırmada olası depremin zamanlamasına ilişkin 2004 tarihli bir raporda yer alan öngörüye işaret ediliyor.

Sözkonusu raporda, Marmara Denizi'nde olası bir depremin büyüklüğünün en az 7 olacağı vurgulanmıştı.

2034′e kadar bu depremin olma olasılığı en az yüzde 35, en fazla yüzde 70 civarında.

Bazı uzmanlar ise raporda yer alan bu teze karşılık daha az şiddette bir dizi deprem olasılığının güçlü olduğunu savunmuşlardı.

Kuzey Anadolu Fay Hattının doğu yönündeki uzantısında yer alan Düzce ve İzmit'te 17 Ağustos 1999'da meydana gelen depremde 20 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.



DW Türkçe