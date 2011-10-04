İstanbul için deprem kadar korkutucu: Yangın

T24

Yüzde 43'ü sigaradan





İtfaiyenin eğitimsizliği



Söndürme suyu yok



Yapılması gerekenler

Olası İstanbul depreminde, sanayi ve ticaret merkezlerinin olduğu yerlere asıl zararı yangınlar verecek. Riskli bölgelerin, nedenlerin ve tedbirlerin sıralandığı raporda, dikkat çeken bir nokta, olası İstanbul depremi sonrası çıkacak yangınlar oldu. Raporda, "Sanayi ve ticaret merkezi olan yerler ile ahşap binaların olduğu bölümlerde esas zararı yangınlar verecek" dendi.Raporla ilgili açıklamayı, TÜYAK Yürütme Kurulu Başkanı Abdurrahman Kılıç yazılı olarak yaptı.İlginç saptamaların olduğu raporun dikkat çeken noktalarından biri de, olası bir deprem sonrası yaşanacak yangınlara dair öngörülerdi.Raporda, deprem sonrası yangınların daha çok sanayi tesislerinde, ahşap binalarda ve ticari binalarda meydana geldiği ifade edildi. Olası bir İstanbul depreminde gecekondu mahallelerinde yıkılan bina ve ölen insan sayısının fazla olacağını, sanayi ve ticaret merkezi olan yerlerde ve ahşap binaların olduğu bölümlerde esas zararların yangın nedeniyle meydana geleceği belirtildi.Her yıl 24 bin civarındaki yangının yaşandığı İstanbul'un "Yangın Risk Haritası'' şöyle:Kentte çıkan yangınların yaklaşık yüzde 43'lük bölümü sigara izmaritinden kaynaklanıyor. Avrupa ve Kuzey Amerika ülkelerinde bu oran yüzde 10'larda. Oranın Türkiye'de çok yüksek olmasının nedeni eğitimsizlik ve sorumsuzluk.Birçok binada merdiven ve aydınlık boşlukları, duvar diplerinin kağıt kırpıntıları ve çöplerle dolu ve bu durum yangınlara davetiye çıkarıyor.Sigara ve kibritten kaynaklanan yangınlar en çok Fatih'in Eminönü semti ve Beyoğlu'nda yaşanıyor. Gündüz nüfusunun çok olduğu her 2 bölgede de, insan ve eski yapı sayısı ile orantılı olarak sigara ve kibrit atılmasından meydana gelen yangınlar görülüyor.Ticaret merkezlerinde meydana gelen yangınların çoğunluğu, Eminönü, Beyoğlu ile sanayinin fazla olduğu Bayrampaşa ve Kartal bölgelerinde çıkıyor. Elektrik kontağından çıkan yangınlar da en fazla Eminönü ile Zeytinburnu'nda oluyor.Gaziosmanpaşa ve Kartal'da, özellikle gecekondularda çok kullanılan piknik tüpleri yüzünden tüpgaz yangınları yaşanıyor.Girilemeyen sokaklar ve yoğun trafik, boğazın gemi trafiği, yeterli su bulunmaması, alınan önlemlerin yetersizliği, tarihi ve ahşap yapıların çokluğu, yüksek yapıların artması, ticaret ve sanayi kuruluşları ile konutların iç içe bulunması, ormanlık alanların yakınlığı, itfaiyenin eğitim ve teknik seviyesinin dünya standartlarının çok altında olması gibi birçok faktörden dolayı yangın riski büyük.Birinci derecede riskli bölgeler Tahtakale, Sultanhamam, Kapalıçarşı ve Süleymaniye. Kentte 1.600'den fazla dar sokak var. Bu sokaklarla ilgili özel önlemler alınmalı. Dar ve dik sokakların durumu, tarihi yapılar, iç içe girmiş endüstri tesisleri ve konutlar, boğazdan geçen gemilerin riski yanında altyapı eksikliğinin yangın riskini artırıyor.Özellikle istenilen söndürme suyunun bulunmaması, trafiğin yoğun olması ve itfaiyenin teknik eğitim seviyesinin yeterli olmaması yangınlarda zarar miktarını yükseltiyor.Yangın riski ve zararı azaltmak için altyapının iyileştirilmesi, itfaiyenin güçlendirilmesi, halkın eğitilmesi ve binalarda alınan yangın güvenlik önlemlerinin artırılması gerekiyor.