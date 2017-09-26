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 İSTANBUL İÇİN ÇOK KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Haber: Erhan TEKTEN - İSTANBUL DHA Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için çok kuvvetli sağanak yağmur uyarısı yaptı

26 Eylül 2017 12:48

Haber: Erhan TEKTEN - İSTANBUL DHA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için çok kuvvetli sağanak yağmur uyarısı yaptı.
Meteoroloji\'den yapılan uyarıda, yağışın bugün öğle saatlerinde itibaren başlayacağı yarın ise etkisini artıracağı belirtildi.
Açıklamada şöyle denildi: \"İstanbul\'da geceden bu yana aralıklarla devam eden hafif sağanak yağışların; bugün öğleden itibaren etkisini arttıracağı ve yarın akşam saatlerine kadar kentin kuzey kesimlerinde çok kuvvetli ve şiddetli , güney ilçelerinde ise kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir\" 

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