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Yaşam

İstanbul için 9 saatlik yağış uyarısı

İstanbul’da yağışların özellikle Küçükçekmece ve batısında etkili olacağı tahmin ediliyor

06 Eylül 2014 12:59

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü ve AKOM meteoroloji biriminin hava tahmin raporlarına göre, bugün İstanbul şiddetli yağışların etkisi altına girecek.

Yapılan son değerlendirmelere göre, bugün 09:00 ile 18:00 arası görülecek kuvvetli yağışların, İstanbul’da özellikle Küçükçekmece ve batısında etkili olacağı tahmin ediliyor.

Avrupa yakasında Küçükçekmece, Başakşehir, Çatalca, Arnavutköy, Beylikdüzü, Silivri, Esenyurt, Avcılar, Sultangazi ve Gaziosmanpaşa, Anadolu yakasında ise Pendik ve Tuzla’da yüzde 60 ihtimalle metrekareye 20 ila 50 kg kuvvetli yağış düşeceği tahmin ediliyor. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, tüm birimleriyle kritik noktalarda tedbirlerini aldığını, muhtemel sorunlara karşı çalışmaların AKOM’dan yönetileceğini duyurdu. 

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