İstanbul heykeli yol uğruna yıkıldı!

Belediyeden açıklama yok

Heykeltıraş Ümit Öztürk’ün 1992 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği “Açık Alanlara Üç Boyutlu Çağdaş Sanat Yapıtları Yerleştirme Etkinliği”nde gerçekleştirilen yarışmada Atatürk Havalimanı için seçilen ve 1993’te yerine yerleştirilen 'İstanbul' adlı heykel yıkıldı.Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Ümit Öztürk, 15 metre yüksekliğinde, beton ve bronz malzeme kullanarak yaptığı heykelinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce kendisine haber verilmeksizin yıkıldığını söyledi:“Ben tesadüfen fark ettim. Arada heykelin bulunduğu alandan geçerim. Bir gün yine geçerken heykelin beton kırıcılarla yıkıldığını gördüm. Hallaç pamuğu gibi alt üst edilmişti, metaller bükülerek kenara atılmıştı. Sanıyorum oraya bir alt geçit yapıyorlar, yol çalışması var ve o yüzden yıktılar heykelimi.”Öztürk “İstanbul” adlı heykelindeki beton bloklardan uzun olanın Asya, kısa olanın ise Avrupa’yı temsil ettiğini vurguladı. Telif hakları yasasınca, heykelin üzerinde haklarının bulunduğunu belirten Öztürk, kendisine herhangi bir açıklama yapmadığını söylediği Büyükşehir Belediyesi’ne dava açacağını kaydetti.Sanatçının ardından görüştüğümüz İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden bir yetkili o alanda katlı kavşak inşa edildiği için yıkımın gerçekleştirilmiş olabileceğini söyleyerek gün içinde resmi açıklama yapılacağını ifade etti. Ancak daha sonra yaptığımız görüşmelerde konuyla ilgili herhangi bir resmi açıklama yapılmayacağı dile getirildi.1992’de Prof. Dr. Nurettin Sözen’in İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı olduğu dönemde gerçekleştirilen ve jürisinde Prof. Dr. Mete Tapan, Hilmi Yavuz, Engin Etkin, Prof. Ali Teoman Germaner, Prof. Hüsamettin Koçan, Beral Madra, Prof. Dr. Hande Süer, Prof. Haluk Tezonar’ın yer aldığı yarışma sonunda İstanbul’un 10 ayrı yerine heykeller yerleştirilmişti. Öztürk yine aynı yarışmada seçilen heykellerden ikisinin de yıllar önce söküldüğünü vurgulayark şöyle devam etti:“Daha önce de belediyenin bu tavrının örneklerini gördük: Aynı yarışma kapsamında Kadıköy’e yerleştirilen Işılar Kür’e ait heykel ile Taksim’de Gezi Parkı’nda yer alan Adem Yılmaz’a ait heykeller de yine belediye tarafından herhangi bir gerekçe gösterilmeksizin yerinden kaldırılmıştı.Sanata da sanatçıya da sahip çıkmıyorlar. Kızgınım Belediye’nin bu tavrına, sanata karşı saygısızca bir tutum sergiliyorlar. Olanlar karşısında söyleyecek bir söz bulamıyorum.”