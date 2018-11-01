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İstanbul Havalimanı'ndan Antalya ve İzmir'e seferler başlıyor

  İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) ANKARA'ya yaptığı ilk uçuşla İstanbul Havalimanı’ndan tarifeli seferlere başlayan THY uçuş noktasına iki şehir daha ekledi

01 Kasım 2018 15:07

 

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) ANKARA\'ya yaptığı ilk uçuşla İstanbul Havalimanı’ndan tarifeli seferlere başlayan THY uçuş noktasına iki şehir daha ekledi. THY iki aylık dönem boyunca İstanbul Havalimanı’ndan yapacağı İzmir ve Antalya uçuşlarının ilkini bugün gerçekleştirecek. THY’nin ilk uçuşu İstanbul-Antalya seferini yapan uçağı saat 13.40’da, İzmir uçağı ise saat 15.55’de İstanbul Havalimanı’ndan havalanacak. THY ayrıca 8 Kasım tarihinde Bakü seferlerine başlayacak ve iki aylık dönem boyunca  İzmir, Ankara, Antalya, Ercan ve Bakü’ye günlük 10 sefer icra edecek. Bu arada THY’nin uçağıyla yolculuk edecek vatandaşlar erken saatlerde İstanbul Havalimanı’na gelerek gezdiler.

BAGAJ SİSTEMİ DÜNYADA BİR İLK

Tarifeli seferlerin başladığı İstanbul Havalimanı’nda 42 kilometre uzunluğundaki bagaj sistemi dünyada örnek olmaya devam ediyor. Dünyanın sıfırdan inşa edilen en büyük havalimanı olma özelliğine sahip İstanbul Havalimanı’nda saatte 10 bin 800 bagaj işleme kabiliyeti olan 42 km uzunluğundaki bagaj sistemiyle 13 check-in adasından toplanacak bagajlar, uçaklara ve yolculara vakit kaybettirmeden ulaşacak. Erken gelen bagajların depolanması için EBS (Erken Bavul Sistemi) sistemi devrede olacak. Bagajlar verildikten sonra 24 tane tomografi denilen sistemden geçecek, şüpheli bagajlar ayrılacak ve daha sonra ayrışma adalarına gelecek. Sistem 60 dakikada 30 bin bagajı ayırma kapasitesine sahip.

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