İstanbul Havalimanı'nda yakıt sistemleri için denetimler tamamlandı

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)- DÜNYANIN en büyük depolama ve hidrant sistemlerine sahip olan İstanbul Havalimanı yakıt sistemleri, Uluslar arası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) tarafından yapılan denetimden tamamlandı.

300 bin m3 depolama kapasitesine sahip tank sahası, yaklaşık 105 km boru hattı, 512 uçak ikmal noktası, 73 ikmal aracı ile dünyanın en büyük depolama ve hidrant sistemine sahip İstanbul Havalimanı, IATA tarafından denetleme yapıldı. Sistem, 29 Ekim açılışı öncesi yapılan denetimlere Türk Hava Yolları, Lufthansa, Onur Air, SunExpress havayollarının temsilcilerinin de bulunduğu 5 kişilik katıldı. İstanbul Havalimanı’nda apronda park pozisyonunda bulunan uçaklara yakıt ikmalini simule eden testler yapıldı, uçak ikmal araçlarının özellikleri incelendi. Hatlar üzerinden ve uçak ikmal araçlarından, yakıt numuneleri de alındı. Yakıt sistemlerinin IATA standartlarına uygun şekilde devreye alınma kayıtları ve sistemler üzerinde birçok noktadan alınan yakıt numuneleri, denetçiler tarafından incelendi ve akredite laboratuarlar tarafından yapılan testler sonucunda yakıtın uygunluğuna onay verildi.

STANDARTLARIN ÜZERİNDE

İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı Kadri Samsunlu’nun konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

”İstanbul Havalimanı’nda dünya çapında ‘ilk’lere ve ‘en’lere imza attığımız projeleri dünya ile paylaşmaya devam ediyoruz. Bu en’lerden biri de yakıt ikmal konusundaki yetkinliğimiz oldu. Standart yakıt ikmal araçlarında bulunan filtreler ve ekipmanlar uçakları sudan, partikülden ve aşırı basınçtan koruyor, İstanbul Havalimanı’nda bulunan ikmal araçları ise filtreleme ve basınç regülasyonu yapmasının yanı sıra, sensörler ile sürekli suyu partikülü ve basıncı kontrol ediyor. Filtrelemede problem olması durumunda da ikmali otomatik olarak durduruyor. Dünyanın en gelişmiş havalimanlarında dahi bulunmayan bu sistemler ile havayollarının en güvenli ve kaliteli şekilde yakıt ikmali almalarını sağlayacağız.”

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