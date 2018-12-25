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Ekonomi

İstanbul Havalimanı'nda THY'nin CIP Salonu hizmete girdi

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılan İstanbul Havalimanı’nda Türk Hava Yolları (THY) bugün İç hat yolcuları için  CIP (Commercially Important Person (Ticari açıdan önemli kişi) Salonu'nu hizmete sundu

25 Aralık 2018 15:16

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılan İstanbul Havalimanı’nda Türk Hava Yolları (THY) bugün İç hat yolcuları için  CIP (Commercially Important Person (Ticari açıdan önemli kişi) Salonu\'nu hizmete sundu.

Konuyla ilgili olarak resmi twitter adresinden bir açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, “İstanbul Havalimanında İç Hat CIP’ye sizleri bekliyoruz. Her geçen gün faaliyetimizi yoğunlaştırdığımız yeni evimiz İstanbul Havalimanında sizler için dizayn edilen iç hat CIP Lounge hizmet vermeye başladı. Büyük projeye güzel CIP”dedi.

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