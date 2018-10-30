T24 LogoT24 Logo
Gündem

İstanbul Havalimanı'na otobüslerle ulaşım yarın başlıyor

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL,(DHA)-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün hizmete açılan İstanbul Havalimanı'na İETT ve Havaist ile yolcu taşımacılığı yarın başlıyor

30 Ekim 2018 22:13

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL,(DHA)-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün hizmete açılan İstanbul Havalimanı\'na İETT ve Havaist ile yolcu taşımacılığı yarın başlıyor. İki aylık ilk etapta İETT 3 hatta 9 otobüs ile, Havaist ise 4 hatta 18 otobüs ile hizmet vermeye başlayacak. 
İstanbul Havalimanı\'nda ilk tarifeli uçuş yarın başlarken, ulaşım ihalesini kazanan OTOBÜS A.Ş ve İETT ilk yolcularını yarın havalimanına taşıyacak. İstanbul Havalimanı tam kapasite ile hizmet vereceği 1 Ocak 2019 tarihine kadar planlanan otobüs hatları Türk Hava Yolları Uçuş Planına göre yapıldı. Lüks taşımacılık hizmeti verecek olan Havaist, ilk etapta yolculara 4 hat 18 otobüs (2 yedek dahil olarak) ile hizmet verecek ve hat sayısı talebe göre artırılabilecek. İstanbul Havalimanı\'nın tam kapasite ile hizmet vereceği 1 Ocak itibariyle lüks otobüsle 18 hattan 150 otobüsle İstanbul Havalimanı\'na yolcu taşıyacak. Havaist\'in yanı sıra İETT de belirlenen noktalardan toplu ulaşım ihtiyacını karşılamak için ilk etapta 39 adet İETT aracı ile 4 hatta hizmet verecek şekilde planlama yapıldı.

HAVAİST\'İN HİZMET VERECEĞİ HATLAR
İlk etapta hizmet verilecek Hatlar: 
Taksim - Beşiktaş -İstanbul Havalimanı Hattı 
Yenikapı-Bakırköy-Yenibosna- İstanbul Havalimanı Hattı 
Kozyatağı Metro - İstanbul Havalimanı Hattı 
TÜYAP - Bahçeşehir Yeni Havalimanı 
 
İlk Etapta Hizmete Giren Hatlar (4)
Taksim - Beşiktaş -Yeni Havalimanı Hattı 
Taksim- Gümüşsuyu
Beşiktaş Peronlar
Zincirlikuyu Metrobüs
Göktürk
Yeni Havalimanı
Hat Bilgisi:  44 Km Tek Yön - 100 Dakika (Ort) - 4 Araç
 
Yenikapı-Bakırköy-Yenibosna-Yeni Havalimanı 
Yenikapı Peronlar
Bakırköy İdo 
Yenibosna-Kuleli
Başakşehir-Metrokent
Yeni Havalimanı
Hat Bilgisi:  65 Km Tek Yön - 110 Dakika (Ort) - 4 Araç
 
3- Kozyatağı Metro - Yeni Havalimanı 
Kozyatağı Metro
Ümraniye-Tepeüstü
Kavacık
Hasdal
Yeni Havalimanı
Hat Bilgisi:  57 Km Tek Yön - 115 Dakika (Ort) -  4 Araç
 
4-TÜYAP - Bahçeşehir Yeni Havalimanı 
TÜYAP
Beylikdüzü- Cumhuriyet
Bahçeşehir
Yeni Havalimanı
Hat Bilgisi:  58 Km Tek Yön - 110 Dakika (Ortalama) -  4 Araç
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

YILDIZİSTANBULDHACUMHURBAŞKANI Recep Tayyip ErdoğanHavalimanıHavaistOTOBÜSOcakTürk Hava Yolları Uçuş PlanınaLüksHAVAİST HİZMET VERECEĞİ HATLAR İlkHatlar  TaksimBeşiktaşHavalimanı Hattı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24