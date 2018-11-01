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Ekonomi

İstanbul Havalimanı'na güller ve limonatayla uğurlandılar (Tekrar)

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC), İstanbul Havalimanı'na giden ilk uçağın yolcuları, limonata ve güllerle uğurlandı

01 Kasım 2018 19:33

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti\'nden (KKTC), İstanbul Havalimanı\'na giden ilk uçağın yolcuları, limonata ve güllerle uğurlandı. 
İstanbul Havalimanı\'ndan ilk yurt dışı seferi, dün akşam KKTC\'ye yapıldı. TK979 sefer sayılı Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, 151 yolcusuyla bugün saat 05.35\'te İstanbul Havalimanı\'na gitmek için KKTC\'den ayrıldı. Bütün biletlerin satıldığı uçakla İstanbul\'a giden yolculara, Ercan Havalimanı\'nda gül ve limonata ikram edildi.

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