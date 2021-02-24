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İstanbul Havalimanı'nın garanti ödemeleri ertelenecek

24 Şubat 2021 15:10

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle yolcu sayısı düşen ve geliri azalan Türkiye'nin en büyük havalimanı olan İstanbul Havalimanı için garanti ödemelerinin ve kiraların erteleneceğini söyledi.

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