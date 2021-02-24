İstanbul Havalimanı'nın garanti ödemeleri ertelenecek

Bloomberg'de yer alan habere göre; Bakan Karaismailoğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü'nce işletilen havalimanlarında 2020 kiralarının iptali ve 2 yıl boyunca oluşacak kiraların da yüzde 50 düşürülmesine yönelik düzenlemeyi hatırlattı.

İstanbul Havalimanı için ayrı bir hazırlık yürüttüklerini ifade eden Karaismailoğlu, karşılıklı mahsuplaşma esasıyla devletin garanti ödemelerini yapmayacağını, karşılığında da kira almayacağını ifade etti. Bu uygulamanın 2 yıl için geçerli olacağını ifade eden Bakan, işletme süresinin de bu kapsamda uzatılabileceğini ifade etti.

İstanbul Havalimanı'nda yolcu sayısı yüzde 55, TAV Havalimanları'nın işlettiği havalimanlarında ise yolcu sayısı 70 geriledi. Sabiha Gökçen'de ise bu rakam yüzde 52 oldu.