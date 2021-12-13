İstanbul Havalimanı'ndan sorumlu Emniyet Müdürü Ağca'nın silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili 3 gözaltı

İstanbul'dan cenaze için İzmir'e giden İstanbul Havalimanı'ndan sorumlu Emniyet Müdürü Hüseyin Ağca'nın, geçen pazar bir eğlence mekanının önünde sol bacağından tabancayla vurulduğuna dair haberin ardından olayla ilgili emniyetten açıklama yapıldı. T24'ten Eray Görgülü'nün duyurduğu saldırıyla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığı belirtilirken; olayın Ağca ile ilgisi olmadığı, gece kulübünün işletmecisi ile aralarında husumet bulunan bir grubun rastgele ateş açması sonucu yaralandığı açıklandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın, kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren annesi Sebahat Aktaş dün İzmir’de toprağa verildi. Cenaze için İstanbul’dan İzmir’e giden emniyet personelinden biri de İstanbul Havalimanı Emniyet Müdürü Hüseyin Ağca’ydı. Ağca, cenaze töreninin ardından dün gece 02.45 sıralarında Basmane’de bulunan Broadway NightClub isimli eğlence mekanı önünde silahla vuruldu. Sol baldırından yaralanan Ağca ile birlikte Selahattin Vural isimli bir kişi de kurşunların hedefi oldu.

Saldırının Ağca ile ilgisinin olmadığı duyuruldu

Öte yandan, İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlattı. Ekipler, silahlı saldırıya karıştığı belirlenen 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirilirken, emniyetten yapılan açıklamada, olayın Ağca ile ilgili olmadığı belirtildi. Gece kulübü işletmecisi ile saldırganların önceden aralarında husumet bulunduğu, aynı iş yerinin olaydan 3 gün önce yine silahlı saldırıya uğradığı belirtildi.

TIKLAYIN | İstanbul Havalimanı'ndan sorumlu Emniyet Müdürü, silahlı saldırıda yaralandı