İstanbul Havalimanı'ndan sorumlu Emniyet Müdürü, silahlı saldırıda yaralandı

Eray GÖRGÜLÜ

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ın annesinin cenazesi için İzmir’e giden İstanbul Havalimanı'ndan sorunlu Emniyet Müdürü Hüseyin Ağca, aynı günün gecesinde bir eğlence mekanının önünde silahla vuruldu. Sol baldırından yaralanan Ağca, Alsancak Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Saldırganların yakalanması için çalışma başlatan Emniyet, aynı zamanda asıl hedefin Ağca olup olmadığına ilişkin de soruşturma yürütüyor.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın, kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren annesi Sebahat Aktaş dün İzmir’de toprağa verildi. Aktaş için Karşıyaka ilçesindeki Bostanlı Beşikcioğlu Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine Zafer Aktaş ve akrabalarının ve yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne de katıldı.

Cenaze için İstanbul’dan İzmir’e giden emniyet personelinden biri de İstanbul Havalimanı Emniyet Müdürü Hüseyin Ağca’ydı. Ağca, cenaze töreninin ardından dün gece 02.45 sıralarında Basmane’de bulunan Broadway NightClub isimli eğlence mekanı önünde silahla vuruldu. Sol baldırından yaralanan Ağca ile birlikte Selahattin Vural isimli bir kişi de kurşunların hedefi oldu.

Vural’a, sol üst baldırı ile sol omzundan iki kurşun isabet etti. İzmir Alsancak Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ağca ile Vural tedavi altına alındı. Görgü tanıkları, bir kişinin mekanı hedef alarak ateş açtığını ve daha sonra kaçtığını söylerken, saldırganların yakalanması için başlatılan çalışmanın sürdüğü belirtildi.

Öte yandan saldırıda asıl hedefin Ağca olup olmadığına ilişkin de soruşturma yürütüldüğü ifade edildi.