İGA, İstanbul Havalimanı'ndaki İETT peronlarını uzaklaştırdı

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA firması, havalimanındaki İETT peronlarını yolcuların erişimine uzak bir noktaya taşıdı.

İstanbul’da toplu taşıma hizmeti veren İETT, yeni açılan İstanbul Havalimanı için kentin pek çok noktasından seferler düzenliyor.

Avrupa ve Anadolu yakasından İstanbul Havalimanı’na yolcu taşınan 18 hatta, 123 otobüs hizmet veriyor.

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, aldığı yeni bir kararla havalimanındaki İETT peronlarının yerini değiştirdi.

Gün içinde yaklaşık 40 bin yolcu taşıyan İETT araçlarının havalimanı içinde uzak bir noktaya taşınması, vatandaşların toplu taşıma hizmetinden yaralanmalarını güçleştirdi.

Yolcu çıkışını kullanarak havalimanından ayrılmak isteyen vatandaşlar, İETT yerine daha pahalı ulaşım araçlarına yönelmek zorunda kalıyor.

İGA işletmesinin ayrıca İstanbulKart dolum noktalarını da uzak noktalara taşıdığı öğrenildi.

İstanbulKart kullanarak metro, metrobüs ve otobüs aktarmasından faydalanan vatandaşların dolum noktalarına ulaşmak için daha uzun mesafe yürümek zorunda kalıyor.