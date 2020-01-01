İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak

İstanbul Havalimanı’nda artık eldeki kağıda isim yazarak yolcu beklemek yasaklandı. Karara göre, beklediği yolcuyu tanımayanlar belli bir ücret ödeyerek ‘meeting lounge’ adlı alanda bekleyecek ve gelen yolcuyla o alanda buluşacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri İsmail Şanlı “Buraya gelen kişi karşıdan kimi beklediğini bilmiş olacak. Yolcu ismi belirttiğinde misafiriyle buluşup yoluna devam edecek. Böylece müşteri geldiğinde ‘Beni kim, nerede karşılayacak?’ gibi tedirginlikleri de bir nebze yok etmiş bulunuyoruz. Korsan faaliyetleri engellemek noktasında ‘meeting lounge’ önemli misyon eda edecek. Ülkemizde turizmin gelişmesiyle hanutçuluk adıyla faaliyet gösteren, çok da şık olmayan davranışları engelleme noktasında bize güç katmış olacak” dedi.

Havalimanında tanımadığı yolcularını karşılamak isteyenler ücret ödeyerek ‘meeting lounge’ alanına girerek, karşılamak istedikleri kişilerin adını görevlilere bildirecek. Beklenen yolcuların adları ekranda görülecek. ‘Meeting lounge’ 31 Mart’a kadar ücretsiz olacak