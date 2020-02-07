İstanbul Havalimanı'nda Koronavirüs önlemi; yurt dışından gelenlere kameralı takip

İstanbul Havalimanı'nda korona virüsüne karşı alınan önlemler kapsamında yurt dışında gelen tüm yolcular termal kamera taramasından geçirilmeye başlandı. Havalimanındaki termal kamera sayısı 2'den 6'ya çıkarıldı.

Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede yayılan korona virüsüne karşı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın havalimanlarından ülkeye giren tüm yolcuların termal kamera taramasından geçirileceği açıklamasının ardından, uygulama İstanbul Havalimanı'nda başladı.

Uygulama kapsamında pasaport geçişlerinin arkasına, transit geçiş noktalarına toplam 6 kamera kuruldu. 24 saat boyunca görevlilerin bulunacağı termal kameralardan yurda giren tüm yolcular taramadan geçirilecek.

"Olumsuz bir vakaya rastlanmadı"

Uygulamanın başlamasının ardından gazetecilerin sorularını cevaplandıran İstanbul Havalimanı Baştabibi Aykut Yener Kavak, "Bugüne kadar 25 binin üzerinde yolcuyu taradık. Şu ana kadar olumsuz bir vakaya rastlanmadı" dedi. (İHA)