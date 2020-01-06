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Fırtına nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda iç ve dış hatlarda birçok sefer iptal edildi

Kalkışlarda ortalama 24 dakika rötar yaşandı

06 Ocak 2020 10:28

İstanbul başta olmak üzere yurdun batısı yağmur, fırtına ve kara teslim oldu. Gece geç saatlerde başlayan, sabah hızını artıran fırtına ve yağmur nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda pek çok sefer iptal edildi. Kalkışlarda ortalama 24 dakika rötar yaşandı.

İptal edilen iç ve dış hat seferleri şöyle:

İç hat seferleri:

Singapur Havayolları: Ankara (08.45)

THY: Konya (07.20), Ankara (08.45), Gazipaşa-Alanya (10.20), Zafer-Kütahya(10.55), Hakkari (11.30)

Pegasus: İzmir (11.30), İzmir (17.40)

Dış hat seferleri:

Hırvatistan Havayolları: Dubrovnik (08.05)

Aegean Havayolları: Atina (08.30)

Ürdün Kraliyet Havayolları: Saraybosna (10.40)

Mahan Air: Tarhan (13.20)

Moldova Havayolları: Kişinev (17.00)

THY: Dubrovnik (08.05), Atina (08.05) Saraybosna (10.40), Varna (15.00), Kişinev(17.00)

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