Fırtına nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda iç ve dış hatlarda birçok sefer iptal edildi

İç hat seferleri:
Singapur Havayolları: Ankara (08.45)
THY: Konya (07.20), Ankara (08.45), Gazipaşa-Alanya (10.20), Zafer-Kütahya(10.55), Hakkari (11.30)
Pegasus: İzmir (11.30), İzmir (17.40)
Dış hat seferleri:
Hırvatistan Havayolları: Dubrovnik (08.05)
Aegean Havayolları: Atina (08.30)
Ürdün Kraliyet Havayolları: Saraybosna (10.40)
Mahan Air: Tarhan (13.20)
Moldova Havayolları: Kişinev (17.00)
THY: Dubrovnik (08.05), Atina (08.05) Saraybosna (10.40), Varna (15.00), Kişinev(17.00)
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