Fırtına nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda iç ve dış hatlarda birçok sefer iptal edildi

İstanbul başta olmak üzere yurdun batısı yağmur, fırtına ve kara teslim oldu. Gece geç saatlerde başlayan, sabah hızını artıran fırtına ve yağmur nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda pek çok sefer iptal edildi. Kalkışlarda ortalama 24 dakika rötar yaşandı.

İptal edilen iç ve dış hat seferleri şöyle: