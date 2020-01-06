Meteoroloji’den Marmara için fırtına uyarısı: Ağaç ve direk devrilmesine, ulaşımda aksamalara dikkat edin

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara bölgesi için fırtına uyarısı yaptı. Yapılan açıklamada, ağaç ve direk devrilmeleri, çatı uçması, ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

Yapılan açıklamada, “Bu akşam saatlerinden itibaren Marmara bölge genelinde görülecek olan kuvvetli rüzgarın, Kocaeli, Yalova, İstanbul'un Anadolu Yakası, Edirne, Balıkesir ve İzmir çevrelerinde fırtına (60-80 km/sa), İstanbul'un Avrupa Yakası, Çanakkale, Tekirdağ ve Kırklareli çevreleri ile Edirne'nin güney, Balıkesir'in kuzey ve İzmir'in batı (Çeşme ve Karaburun) ilçelerinde kuvvetli ve tam fırtına (80-110 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.