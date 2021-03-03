İstanbul Havalimanı'nda görevli 7 memur gözaltına alındı

İstanbul Havalimanı'nda görevli 7 memur, dolar ve avroları düşük kurdan bozmak ve yine el çabukluğuyla paraların içinden bir miktar çalmak suçlamasıyla gözaltına alındı. Memurlara yönelik eş zamanlı operasyonda 109 bin 713 dolar, 10 bin 570 avro, 50 sterlin ve 40 bin lira ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Havalimanı Dış Hatlar geliş-gidiş katı transit bölgede bulunan Hazine ve Maliye Bakanlığı Gümrük Saymanlık Müdürlüğü'ne bağlı veznede çalışan memurların yurt dışından gelen ve yurt dışına çıkacak olan yabancı kişilerin vize ihlal cezalarını ödemeleri sırasında dolar ve avrolarını Merkez Bankası'nın kur fiyatından düşük fiyata bozarak irtikap suçunu işlediklerini ve Türk Lirası olarak ödeme yapmak isteyen yabancı kişilerin vermiş oldukları paraları da el çabukluğu yöntemiyle çaldıklarını belirledi.

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında irtikap ve tırnakçılık yoluyla nitelikli hırsızlık suçlarından İstanbul'da 7 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 7 şüpheli yakalandı.

Dosya kapsamında yapılan aramalarda 109 bin 713 Amerikan doları, 10 bin 70 avro, 50 İngiliz sterlini ve 40 bin Türk Lirası ele geçirildi.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturmanın sürdüğü bildirildi.