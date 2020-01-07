İstanbul Havalimanı’nda çok sayıda uçuş iptal edildi

İstanbul başta olmak üzere yurdun batısı son 72 saattir yağmur, fırtına ve kara teslim. Olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda pek çok uçuş iptal edildi. Sabah saatlerindeki kalkışlarda ortalama 19 dakika rötar yaşandı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nın geçici olarak uçuşlara kapatılmasının ardından söz konusu havalimanından seyahat edemeyen yolcuları için İstanbul Havalimanı'ndan Türk Hava Yolları ek seferler koyarken, İstanbul Havalimanı uçuşlarıyla ilgili de açıklama yapıldı. İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, sosyal medya hesabından, “Değerli yolcularımız, İstanbul Havalimanı’nda uçuş faaliyetleri planlandığı şekilde sorunsuz devam etmektedir. Uçuşunuzun güncel durumu hakkında bilgi almak için hava yolu şirketinizle iletişime geçebilir ya da uçuşunuzu Istanbul Airport mobil uygulamasından takip edebilirsiniz.” duyurusunu yaptı.

Daha önce iptal edildiği duyurulan 7 Ocak 2019 tarihli iç hat seferleri şöyleydi: