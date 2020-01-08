İstanbul Havalimanı’nda çatıdan metal parça uçtu

Uzmanların tüm uyarılarına rağmen hava şartlarının olumsuz etkilerini gösterdiği bir alana yapılan İstanbul Havalimanı'nda fırtına çatıdan parça uçurdu.

AirportHaber'de yer alan habere göre, havalimanının işletmecisi İGA, fırtına nedeniyle tüm şirketlere dikkatli olunması uyarısında bulundu. Fırtına nedeniyle uçaklara yanaşan ve devrilme riski taşıyan araçların fiziki kontrolle menavra yaptırılması gerektiği konusunda uyarırken, apron teçhizatlarının ise sabitlenmesini istedi.

Apron çalışanları yaralandı iddiası

3 gündür etkili olan şiddetli fırtına sırasında teçhizatların uçaklara zarar vermemesi için apron çalışanlarının olağanüstü gayret sarf ettiği ve bu sırada bazı çalışanların yaralanarak hastaneye kaldırıldığı ileri sürüldü.

Metal levha koptu

Fırtınanın önceki iki güne göre etkisini azaltmasına rağmen bugün çatıdan uçan metal levha korkuya neden oldu.