İstanbul Havalimanı'nda çalışanlara sorular: Hocaların dua okuyup üflemesi hastalığı iyileştirir

İstanbul Havalimanı 'nın işletmecisi olan İGA'da çalışan tüm personele kişilik envanteri testi yapıldı. Testte çalışanların dini inançlarının sorgulandığı sorular tartışma yarattı.

Testte, çalışanlara 'doğru-yanlış ' şıkları verilerek şöyle sorular soruldu: Kıyamet gününe inanıyorum, haftada birkaç kez Kuran okurum, hocaların okuyup üflemesi hastalığı iyileştirir, zelzele düşüncesi beni çok korkutur...

Airporthaber’in ulaştığı bazı sorular şöyle:

"Haftada birkaç kez Kuran okurum"

"Hocaların dua okuyup üflemesi hastalığı iyileştirir"

"Ahirete inanırım"

"Kuran'ın buyurdukları bir bir çıkmaktadır"

"Kıyamet gününe inanıyorum"

"Bende insan hiçbir zaman içkiyi ağzına almamalıdır"

"Sadece tek bir dinin doğruluğuna inananlara tahammül edemem"

Çalışanlardan bu sorulara 'doğru' ya da 'yanlış' cevabını vermeleri istendi.

Binlerce çalışana yapılan bu testlerin sonuçlarının nasıl değerlendirileceği ise merak konusu oldu.

Kişilik Envanter Testi Nedir?

Kişilik envanter testi, kişinin karakter analizini yapmak ve temel yetkinliklerini ortaya çıkarmak için kullanılan bir testtir. Kişilik envanter testlerinde sorulara verilen cevaplara göre davranış özellikleri, duygu ve düşünceler analiz edilir.

Çalışanlardan bu sorulara evet ya da hayır cevabını vermeleri istendi.

Binlerce çalışana yapılan bu testlerin sonuçlarının nasıl değerlendirileceği ise merak konusu oldu.