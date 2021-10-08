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İstanbul Havalimanı'nda 2 yolcunun midesinden toplam 244 kapsül eroin çıktı

2 kilo eroin ele geçirildi

08 Ekim 2021 11:12

İstanbul Havalimanı'nda midesinden 244 kapsül eroin çıkan 2 yolcu gözaltına alındı. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. Şüphelilerin yakalanma anları havalimanı güvenlik kameralarınca görüntülendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 30 Eylül Perşembe günü, İstanbul Havalimanı'nda durumundan şüphelendikleri R.Y. ve H.F. isimli kişileri durdurdu. Şüphelilerin midesinden toplam 244 adet kapsül içerisinde ağırlığı 2 kilogram gelen eroin ele geçirildi.

Çalışmaların devamında konu ile ilgili olduğu tespit edilen E.B. isimli kişi de yakalanarak gözaltına alınırken, gözaltına alınan R.Y., H.F. ve E.B. 4 Ekim günü sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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