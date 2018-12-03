İstanbul Havalimanı işçileri ITUC'un dünya kongresinde

163 ülkeden 207 milyon işçiyi temsil eden yüzlerce sendikacı Kopenhag’ta buluştu. İstanbul Havalimanı işçileri ITUC’un dünya kongresine damga vurdu. Dört yılda bir yapılan kongrede tutuklu işçilerin serbest bırakılması istendi.

2-7 Aralık arasında düzenlenen Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) 4. Dünya Kongresi için bir araya gelen işçi temsilcileri burada iki seçim yapacak.

Cumhuriyet'ten Olcay Büyüktaş'ın haberine göre kongrenin açılış törenine Danimarka Başbakanı Lars Rasmussen ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Genel Direktörü Guy Ryder de yer aldı. ‘İşçiler güçlensin, kurallar değişsin’ düsturuyla toplanan kongrede, ITUC Genel Sekreteri Sharan Burrow bugün, dünya genelinde işçilerin yaşama ve çalışma koşullarını ortaya koyan raporunu açıklıyor. Kongre için dört tartışma başlığı belirlendi:

‘Barış, Demokrasi ve Haklar’, ‘Ekonomik Gücü Düzenlemek’, ‘Küresel Değişimler-Adil Dönüşümler’ ve ‘Eşitlik’.

Ayrıca, ‘kayıt dışı sektör’, ‘kadın-erkek ücret eşitsizliği’ gibi konularda toplantılar düzenlenecek.

Kötü patron

Kongrede iki seçim yapılacak. İlkinde ITUC yönetimi belirlenecek. Diğerinde de 2013-2018’te dünyanın en kötü patronu seçilecek. ITUC 4. Dünya Kongresi’ne Türkiye’den DİSK, KESK, Türk-İş ve Hak-İş katılıyor. Türkiye’deki işçi hakları ihlalleri ve Suriyeli mültecilerin durumu da masaya yatırılıyor. Kongre delegesi DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “Hem Türkiye’de hem dünyada işçiler olağanüstü koşullar altında yaşıyorlar. Bir yanda taşeronlaşma, güvencesizlik, yetersiz ücret ve iş cinayetleri, diğer yanda ekonomik kriz, savaşlar ve iklim değişikliği emekçileri tehdit ediyor. Böyle bir dönemde dünyanın dört bir yanından dostlarımızla yeni stratejiler belirleyeceğiz” değerlendirmesi yaptı.

Özgürlük istendi

Kongre salonuna, tutuklu işçilerin serbest bırakılamasını isteyen afişler asıldı. Afişlerin içeriği, İngilizce, Fransızca ve İspanyolca olarak anlatıldı. Afişlerde, İstanbul’daki yeni havalimanı inşaatında çalışan 30 bin işçinin yetersiz işçi sağlığı ve iş güvenliği ve ödenmeyen ücret sorunları dile getirildi. 4-16 Eylül’de eylem yapan işçilere şiddet kullanıldığı, Dev Yapı İş Başkanı Özgür Karabulut ile İnşaat İş yöneticilerenin de bulunduğu 35 işçinin hapsedildiği anlatıldı.