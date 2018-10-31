İstanbul Havalimanı ile birlikte vize sisteminde değişikliğe gidildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adını 'İstanbul Havalimanı' olarak açıkladığı havalimanı kapılarını 29 Ekim'de açtı. Yeni havalimanı ile vize sisteminde de önemli bir değişiklik oldu.

Dışişleri Bakanlığı tarafından verilen bilgiye göre, İstanbul Atatürk Havalimanı’ndaki E-vize kiosk'ları 29 Ekim 2018 tarihinden itibaren kaldırıldı.

Bu da A ve B tipi E-vize alabilecek yabancıların mutlaka seyahatlerinden önce vizelerini veya e-vizelerini almaları gerektiği anlamına geliyor.

Zira yabancıların Türkiye’ye varışta E-vize alma imkanları olmayacak.

Bandrol vize uygulamasında bir değişiklik söz konusu olmazken, bandrol vize alabilen ülke vatandaşları için yapılan uygulama aynı şekilde devam edecek.

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu?

İşte Bir Bakışta Bugün | 31 Ekim 2018