İSTANBUL- (havadan görüntülerle) TUZLA'DA FABRİKADA YANGIN 

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Çağrı ÇALIŞKAN - İSTANBUL DHA

Tuzla\'da deri sanayi sitesinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı.

Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi\'nde saat 11.30\'da çıkan yangına Orhanlı, Kartal, Organize Sanayi Bölgesi, Tuzla, Ümraniye, Büyükbakkalköy ve Sultanbeyli itfaiye ekipleri 22 araç, 56 personelle müdahale etti. Yangın kontrol altına alınırken dumandan etkilenlerler tedavi altına alındı. İtfaiyenin çalışması devam ediyor

Görüntü Dökümü:

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HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE FABRİKA

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-Yangından görüntüler (alevli)

-Yaralı

-İtfaiyenin müdahalesi

-Detaylar

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