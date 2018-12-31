İSTANBUL- (havadan görüntülerle) SARIYER'DE YOL ÇÖKTÜ; MAHALLE SAKİNLERİ TEDİRGİN

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)

Sarıyer\'de 2 hafta önce toprak kayması sonucu yol çöktü. Sokaktaki evler tehlike altında. Mahalle sakinleri ise tedirgin.

Merkez Mahallesi Demet Çıkmazı Sokak\'ta 2 hafta önce yağmur sonrası toprak kayması meydana geldi. Toprağın kaymasıyla sokaktaki yolun bir kısmı da çöktü. Olay sonrası gelen belediye ekipleri alt yola kayan toprağı kaldırdı. Sokak trafiğe kapatılarak \"Dikkat ! toprak kayması, heyelan riski\" tabelası koyuldu. Tehlike altında kalan evlerin bulunduğu sokakta daha sonra herhangi bir çalışma yapılmadı.

\"YOL KAPALI İTFAİYE,AMBULANS GİREMİYOR ÇÖPLER BİRİKTİ\"

Mahalle sakinlerinden Bülent Kılıç \"Hemen hemen bir ay oldu yağmurdan dolayı çökme oldu. Gerekli yerlere başvuru yaptık ama galiba bütçe yokmuş hala bir çalışma yapılmadı. Buraya şu an araba giremiyor. Bir yangın çıksa itfaiye giremiyor, ambulans giremiyor. Çöpler birikti çöp toplama araçları giremiyor\" diye konuştu.

\"ÇOCUĞUM HASTA, DÜN HASTANEDEN DÖNERKEN ÇOCUK AĞLAYA AĞLAYA EVE YÜRÜDÜ\"

Songül Kılıç ise \"Benim çocuğum hasta, dün akşam hastaneden dönerken araç sokağa giremedi. Çocuk hasta haliyle eve kadar ağlaya ağlaya yürüdü. Burayla kimse ilgilenmiyor\" dedi. İbrahim Kılıç da \"Bu yola ne belediye ne de muhtar bakıyor. Mağdur durumdayız. Belediyeye gidiyoruz para yok diyorlar\" dedi.



\"BELEDİYE PARA YOK YILBAŞINDAN SONRA BAKACAĞIZ DİYOR\"

Ahmet Göllerli de, \"2 hafta önce, yağmurda yolda çatlamalar olmuştu. Sonra da burası uçtu. Buranın acil yapılması gerekiyor. Gerekli yerlere müracaatta bulunduk geldiler fotoğraf çektiler.\" diye konuştu.

Görüntü dökümü

DRONE GÖRÜNTÜLERİ

-Olay yerinin havadan görüntüleri

AKTÜEL KAMERA GÖRÜNTÜLERİ

-Mahalle sakinleri ile röportajlar

