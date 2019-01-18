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 İSTANBUL- (havadan görüntülerle) İSTANBUL'UN TRAFİĞİNDE SON DURUM (1)

Haber-Kamera: Ali AKSOYER - Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA) İstanbul'da yarı yıl tatilinin başlamasıyla trafikte yoğunluk bekleniyor

18 Ocak 2019 21:12

Haber-Kamera: Ali AKSOYER - Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)
İstanbul\'da yarı yıl tatilinin başlamasıyla trafikte yoğunluk bekleniyor. Trafik şu an İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'nin yoğunluk haritasına göre yüzde 60 seviyesinde. 
2018-2019 Eğitim Öğretim yılı birinci dönem yarıyıl tatili bugün karnelerin dağıtılmasıyla başladı. Milyonlarca öğrenci bugün karnelerini alarak 15 günlük sömestr tatiline çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası saat  18.00 sıralarında trafik yoğunluğunu yüzde 60\'a olarak gösterdi. Trafikte son durum havadan da görüntülendi

Görüntü Dökümü:
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-HAVADAN GÖRÜNTÜYLE FSM VE MAHMUTBEY
-D-100 karayolu Mecidiyeköy\'de oluşan trafik yoğunluğu
-Araçların güçlükle ilerlemesi
-Trafikte kalan ambulans
-Genel ve detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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