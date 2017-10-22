İstanbul Haseki Hastanesi'nde yangın

İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin poliklinikler kısmının bahçesinde bulunan plastik hurdaların alev alması sonucu yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Kısa sürede büyüyen ve hastanenin bazı bölümelrine sıçrayan yangın kontrol altına alındı. Yetkililer, can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığını belirtti.

İhbar üzerine olay yerine Fatih, Beyoğlu ve Kocamustafapaşa itfaiye ekipleri sevk edildi. başka bölümlerine de sıçradığı aktarıldı. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek hastaları tahliye etti. Yangının oksijen tüplerinin bulunduğu yere sıçramaması için büyük çaba sarf eden ekipler yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından yangını söndürerek kontrol altına aldı. İtfaiyenin çalışmaları devam ederken hastalar da hastane bahçesinde bekletiliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, itfaiye ekiplerince duman tahliyesinin yapıldığı yangında, can kaybı ve yaralanmanını olmadığı ifade edildi.

Yangının sigara izmaritinden çıktığı tahmin ediliyor.

Ekipler, soğutma çalışmasını sürdürüyor.