T24 LogoT24 Logo
Gündem

İstanbul Haseki Hastanesi'nde yangın

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, can kaybı ve yaralanmanın meydana gelmediği aktarıldı

22 Ekim 2017 17:31

İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin poliklinikler kısmının bahçesinde bulunan plastik  hurdaların alev alması sonucu yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Kısa sürede büyüyen ve hastanenin bazı bölümelrine sıçrayan yangın kontrol altına alındı. Yetkililer, can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığını belirtti.

İhbar üzerine olay yerine Fatih, Beyoğlu ve Kocamustafapaşa itfaiye ekipleri sevk edildi. başka bölümlerine de sıçradığı aktarıldı. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek hastaları tahliye etti. Yangının oksijen tüplerinin bulunduğu yere sıçramaması için büyük çaba sarf eden ekipler yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından yangını söndürerek kontrol altına aldı. İtfaiyenin çalışmaları devam ederken hastalar da hastane bahçesinde bekletiliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, itfaiye ekiplerince duman tahliyesinin yapıldığı yangında, can kaybı ve yaralanmanını olmadığı ifade edildi.

Yangının sigara izmaritinden çıktığı tahmin ediliyor.

Ekipler, soğutma çalışmasını sürdürüyor.

ETİKETLER

hasekihastanehaberyangın

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24