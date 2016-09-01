"İstanbul Harp Akademileri'ndeki 120 subayı darbeye esnaf 'abileri' hazırlamış"

Habertürk gazetesi, TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimiyle ilgili olarak yeni bir iddia gündeme getirdi. Gazetenin iddiasına göre İstanbul Harp Akademileri'ndeki 120 subayı darbe girişimine Gülen cemaatine mensup 'abi'ler hazırladı. "Akademi'nin esnaf 'abi'leri" başlığıyla yayımlanan haberde "FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimiyle ilgili soruşturmada, İstanbul Harp Akademileri Komutanlığı'ndaki darbeci subayların 'abi'leri tek tek tespit edildi. Eşleriyle birlikte gözaltına alınan FETÖ üyesi 8 'abi'; avukat, öğretmen ve esnaf çıktı" ifadesi yer aldı.

Nihat Uludağ'ın imzasıyla yayımlanan (1 Eylül 2016) yazısı şöyle:

İstanbul Harp Akademileri Komutanlığı’nda darbe girişimi sonrası 120 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, darbeci üst düzey subaylara ait adreslerde de arama yapıldı. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Harp Akademileri Komutanlığı’nın çöplerine atılmış çok sayıda CD ve tablet bilgisayar buldu. Çöp konteynerlerinden çıkarılan Android işletim sistemine sahip tablet bilgisayarlar incelemeye alındı. Yapılan teknik incelemeler sonucunda çarpıcı bilgilere ulaşıldı.

2 subaya aynı abi

FETÖ terör örgütü yöneticisi “abi”lerin, özel bir program sistemi yükledikleri tablet bilgisayarları kendilerine bağlı olan subaylara hediye ettiği belirlendi. Darbeci subaylar ile FETÖ terör örgütü yöneticilerinin o tablet bilgisayarlardaki program üzerinden iletişim kurduğu, her türlü eğitim ve direktifleri de yine o program üzerinden verdikleri tespit edildi. Birbirlerinden haberi olmayan FETÖ üyesi 2 subayın bir abi tarafından yönlendirildiği, abilerin subayları örgütsel anlamda da düzenli olarak eğitmeye devam ettiği saptandı.

Çalışmalar sonucu, İstanbul Harp Akademileri Komutanlığı’nda görevli darbeci üst rütbeli subayları darbe konusunda eğiterek motive eden, her türlü örgütsel direktifleri onlara ulaştıran FETÖ üyesi 8 abinin ismine ulaşıldı. Organize Suçlarla Mücadele ekipleri de yaptıkları operasyonla avukat, öğretmen ve esnaf olan “abi”ler H.M., E.D., S.A., H.A., E.P, M.N.D., F.Ç. ve S.A.’yı eşleriyle birlikte gözaltına aldı.

11 noktada darbeyi onlar yürütmüş

İstanbul’da yürütülen darbe soruşturmasında, askerlerin abilerinin tespit edilmesiyle bir üst halkaya da geçilmiş oldu. Harp Akademileri Komutanlığı’nda görevli 120 subayın, 1. Ordu Komutanlığı, İBB, İstanbul Valiliği, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Atatürk Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, TRT, Telekom gibi 11 ayrı noktanın koordinasyonunda aktif olarak rol aldıkları ileri sürüldü. İstanbul Harp Akademileri Komutanlığı’nda görevli Albay Ahmet Zeki Gerihan’ın yakalanması içinse operasyonların aralıksız olarak devam ettiği öğrenildi.