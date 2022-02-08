İstanbul Halk Ekmek yöneticisi paylaştı: Fabrikanın 202 bin liralık elektrik faturası, 755 bin lira oldu!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İstanbul Halk Ekmek (İHE) A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanvekili Özgen Nama, Edirnekapı Halk Ekmek Fabrikası'na gelen 755 liralık elektrik faturasını sosyal medya hesabından paylaştı ve “Maalesef durum çok vahim” dedi.

İHE A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanvekili Özgen Nama, Edirnekapı Halk Ekmek Fabrikası'nın eylül ve ocak aylarına ait faturalarını sosyal medya hesabında paylaştı. Nama'nın paylaştığı 11 Eylül 2021 tarihli elektrik faturası 202 bin 974 lira 80 kuruş iken 16 Şubat 2022 tarihli faturanın 755 bin 127 lira 20 kuruş olduğu görüldü.

Nama, ‘#ElektrikZammı’ etiketiyle yaptığı paylaşımında, "Maalesef durum çok vahim! Edirnekapı Halk Ekmek Fabrikası'nın eylül-ocak aylarının elektrik faturaları da böyle…" dedi.

Nama, Kartal Halk Ekmek fabrikasının da 211 bin liralık olan elektrik faturasının 570 bine yükseldiği gösteren faturalarını paylaşarak, "İşte, Eylül-Ocak faturalarının arasındaki o korkunç fark! Tüm maliyetlerimiz 3 katına çıktı, İBB 4 aydır 2₺ olması gereken ekmeğe zam yapmamak için çok direndi. Artık dayanamıyoruz!" dedi.