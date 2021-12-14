İstanbul Halk Ekmek ürünlerine zam yapılması bekleniyor

İBB Halk Ekmek fiyatları bu yıl içerisinde zamlandı. Yine de Halk Ekmek vatandaşlardan oldukça rağbet görüyor. Zira, fırınlarda ve bakkallarda satılan 230 gram bir ekmeği fiyatı 3,5 TL'ye kadar yükselirken, İstanbul Halk Ekmek'te (İHE) 250 gram bir ekmek 1,25 TL'den satılıyor. Fakat 2022 yılı için un ihalesi düzenleyen İBB, Halk Ekmek ürünlerinde zammın sinyalini verdi.

İstanbul Halk Ekmek (İHE) fiyatları 2022 yılında zamlanacak. Döviz kurunun artması, akaryakıt fiyatlarının zamlanmadı, un gibi ham madde ürünlerinin yükselmesi, tedarik maliyetinin artması dolayısıyla fırınlarda ve bakkallarda satılan ekmek fiyatlarına zam üstüne zam yapıldı. İBB İstanbul Halk Ekmek'in de ürünlerine zam yapmak durumunda kaldığı ifade ediliyor.

2022 yılında fiyatlar artacak

İstanbul Halk Ekmek'te 250 gram ekmek 1,25 TL'den satılıyor.

Son olarak 16 Kasım 2021 tarihinde ekmek fiyatlarına zam yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Halk Ekmek, un ve diğer gider maliyetlerinin artması dolayısıyla 2022 yılında bütün ürünlerinde fiyat artışına gidecek.

"Elimizden geleni yapacağız"

Un fiyatlarındaki büyük artışa değinen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 12 Aralık 2021 günü yaptığı paylaşımda, "Halk Ekmek, 2022 yılı için un ihalesine çıktı. 2021'de 1 çuval un 127 TL iken, bu yıl çuval başı en düşük teklif 325 TL oldu. İstanbullulara ucuz ve sağlıklı ekmek sağlamak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

İmamoğlu, 22 Kasım 2021 tarihinde yaptığı paylaşımda ise, İstanbul Halk Ekmek'in yıllık un alımı yapmasından dolayı elindeki mevcut un bitene kadar ekmek fiyatını sabitleyebildiğini dile getirdi. "Fırıncı esnafı artan maliyetler nedeniyle ekmek fiyatlarında artış talep ediyor. Bu zammın sebebi esnaf değil!" diyen İBB Başkanı, "Onlar da her gün artan maliyetlerle mücadele ediyorlar. Halk Ekmek, yıllık alım yaptığı için şu an fiyatları sabitleyebiliyor ama küçük esnafın böyle bir şansı hiç yok" ifadesini kullanmıştı.