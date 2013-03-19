İstanbul Halk Ekmek piyasaya 5 yeni çeşit ekmek sürüyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın talimatıyla başltılan çalışmalar sonunda beyaz sandviç ve hamburger ekmeği yerine alternatif olan beş yeni ekmek üretildi. Ekmeklerin tanıtımı ise, İstanbul Halk Ekmeğin Kartal'daki fabrikasında yapıldı. Tanıtıma İstanbul Halk Ekmek Genel Müdürü Salih Bekaroğlu, Marmara Üniversitesi Beslenme ve Diyatetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Funda Elmacıoğlu, İstanbul Üniversitesi İç Hastalıkları ve Endokrinoloji Bölümü -öğretim üyesi Prof. Dr. Kubilay Karşıdağ katıldı. Kartal Halk Ekmek fabrikası kapılarını habercilere açtı.

Doğan Haber Ajansı'ndan Pınar Çıtak Koygun, Ünsal Çakin ve Haluk Atalay imzalı habere göre, yeni ekmeklerle ilgili açıklamayı İstanbul Halk Ekmek Genel Müdürü Salih Bekaroğlu yaptı. Bekaroğlu "Yapılan AR - GE çalışmaları sonucu beş yeni ürün piyasaya sunulacak hale gelmiştir. Bunlar tam buğday unlu sandviç, çavdarlı sandviç, tuz ilave edilmemiş tam buğday unlu ekmek, tuz ilave edilmemiş çavdarlı ekmek. Kayısının ekmek içine konularak tüketimini yagınlaştırmak adına da yeni bir ürün çıkardık. Bu da kayısılı ekmek " dedi.

İstanbul Üniversitesi İç Hastalıkları ve Endokrinoloji Bölümü Öğretim üyesi Prof. Dr. Kubilay Karşıdağ ise, "Bizim istediğimiz kana birden bire geçmemesi gereken ekmek. Bir gıdayı aldığınız zaman o gıdanın kana geçme yöntemi de önemlidir. Eğer birden bire kana geçerse bu bizim için diyabet, obezite daha sonra oluşabilecek kalp hastalıklarına neden olabilecek hastalıklar demektir. O nedenle ekmeğin saf beyaz undan olmaması gerekiyor. Ekmeğin içinde tam buğday unu olması ya da çavdar olması bizim için çok önemli " diye konuştu.

Ekmekler fabrika içinde 700 metre yol katediyor

Ekmekler fabrika içinde altı aşamadan geçerek sofralarımıza geliyor. Tam buğday unu, ekşi maya, su ve tuzdan oluşan karışım hamur haline getiriliyor. Yoğurulan hamur şekillendirilmek üzere içinde bulunduğu hamur tankından şekillendirme tablasına dökülüyor. Burada kesilen ve şekil verilen hamur sandviç ekmeği halini alıyor. Ardından mayalanan hamur, bu kez 200 - 240 derece arasında ısıtılan fırınlarda pişiriliyor. Pişirilen ekmekler vantilatörler yardımıyla soğutuluyor ve ambalajlanarak satışa hazır hale geliyor. Yaklaşık 2.5 saatlik bir zaman dilimi içinde satışa uygun hale gelen ekmekler fabrika içinde ilk aşamadan son aşamaya gelinceye kadar 700 metre yol katediyor. 100 gramlık tam buğdaylı ve çavdarlı sandviç ekmeklerinden fabrikada 1 saatte 15 bin adet üretiliyor.

Beyaz un yerine tam buğday unu kullanılıyor

Halk Ekmeğin piyasa sunduğu ekmekler, tam buğday unlu altın sandviç ekmeği, çavdarlı altın sandviç, tuzsuz tam buğday unlu ekmek, tuzsuz çavdarlı ekmek ve kayısılı ekmek olmak üzere beşe ayrılıyor. Kayısılı ekmek 500 gramlık ambalajlarda 1.75 liradan satışa sunulurken, diğer dört çeşit ekmek ise, 400 gramlık ambalajlarda 1.5 liradan satılacak. Ekmeklerin en önemli özelliği beyaz un yerine tam buğday unu kullanılması. Tuzsuz tam buydağ unlu altın ekmek ile, tuzsuz çavdarlı altın ekmek ise, diyabet ve tansiyon hastaları için üretiliyor.