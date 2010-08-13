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Kültür-Sanat

İstanbul hala tehlike altında

İTÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Zeynep Ahunbay, İstanbul’un UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinden çıkarılma riskinin devam ettiğini belirtti.

13 Ağustos 2010 03:00

T24 - İTÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Zeynep Ahunbay, İstanbul’un UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinden çıkarılma riskinin devam ettiğini belirtti.

　

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Ahunbay, İstanbul’un UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinden çıkarılma riskinin devam ettiğini belirterek, “İstanbul’a Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporunun hazırlanması için 15 Ekim’e kadar süre verilmiştir. Kurul bu rapordan sonra kararını verecektir. İstanbul için risk halen devam ediyor” uyarısında bulundu.

　

　

İstanbul SOS Platformu, UNESCO’nun İstanbul’daki tarihi alanlarla ilgili 3 Ağustos’ta açıkladığı son karara ilişkin dün Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Konferans Salonu’nda basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Prof. Dr. Zeynep Ahunbay, UNESCO’nun 2003’ten bu yana İstanbul’daki tarihi alanlara ilişkin uyarılarda bulunduğuna dikkat çekerek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce (İBB) inşa edilen Haliç Metro Geçişi Köprüsü’nün UNESCO’nun son kararında açıkça eleştirildiğinin altını çizdi. Ahunbay, “UNESCO son raporunda Haliç Metro Geçişi Köprüsüne ilişkin ‘Model köprü yüksekliği nedeniyle dünya kültür mirası listesindeki Süleymaniye bölgesinde geri dönüşü olmayan zarara neden olacaktır’ diyor. Bu son derece açık bir hükümdür. UNESCO uyarılarını uzun zamandır dile getiriyor yeni bir gelişme gibi aktarılıyor.

　

　

Prof. Ahunbay, Haliç Metro Geçiş Köprüsü’nün Galata ayağının da bölgedeki sit alanlarına zarar vereceğini kaydetti.

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