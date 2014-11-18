İstanbul hafta sonu 10 derece birden soğuyacak!

Hafta sonu hava soğuyor. Tüm Türkiye'de hava sıcaklıkları azalacak. Marmara'da 14 derecelerdeki hava sıcaklıkları 8 dereceye kadar düşecek.

20 Kasım 2014 Perşembe günü Batı bölgelerde (Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz) görülecek yağışların Cuma günü ve hafta sonunda Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege dışında ülke genelinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak şeklinde görülecek yağışların 19 Kasım 2014 Çarşamba akşamı Trakya ile Marmara’nın batısında, 20 Kasım 2014 Perşembe günü Marmara’nın doğusu, Kıyı Ege, Batı Akdeniz’de kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların 21 Kasım 2014 Cuma günü Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Hafta sonunda ise iç ve Doğu bölgelerimizde (Karadeniz'in iç kesimleri, İç Ege, İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgeleri) yağmur ve Karla Karışık yağmur yüksek kesimlerde ise kar şeklinde meydana geleceği bekleniyor.

Kasım ayı başından bu yana mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının 20 Kasım 2014 Perşembe günü yağışla birlikte Batı bölgelerimizde, Cuma günü iç ve Batı bölgelerimizde, Cumartesi günü ise yurt genelinde hissedilir derecede (8 ila 12 derece) azalacağı ve mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.

Meydana gelmesi beklenilen kuvvetli yağışlar ile hafta sonunda hissedilir derecede ki sıcaklık azalması sebebiyle meydana gelebilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Kar yağdı, köylerde kış telaşı yaşanıyor

Kars’ın Arpaçay ilçesinin yüksek kesimlerine yağan kar, köylerde kış telaşını hızlandırdı. Köylü şimdi önündeki 6 ay sürecek ağır kış koşullarının hesabını yapıyor.

Arpaçay’ın Ardahan istikametindeki yüksek kesimlerinde bulunan köylere kar yağdı. Kardeştepe, Dağköy ve Akmazdam köyleri kar altında kaldı. Köylüler bir yandan kar tamamen bastırmadan arazideki hayvanlarını ahırlarına almakla diğer yandan da bu hayvanlara ot taşımakla meşgul olmaya başladı.

Beyaza bürünen arazide hayvan otlatan Seyfettin Ocak (66), kışa alıştıklarını ve bir çoğu tarafından zor olarak adlandırılan kış ve soğuk havada ömürlerini geçirdiklerini söyledi. "İnsan çalışınca ısınıyor" diyen Dağköylü Ocak Dede, 5 aileye ait hayvanları otlattığını ve bundan da keyif aldığını belirtti.

Kardeştepe Muhtarı Haluk Vural da, artım hayvanları yavaş yavaş ahıra aldıklarını ve bundan böyle 6 ay boyunca köylerinde bu hayvanlara bakarak vakit geçireceklerini ifade etti. Köylerinin yüksek kesimde olduğu için ağır kış koşullarına maruz kaldığını da kaydeden Vural, köylülerin de işten arta kalan zamanlarını, kahvehane ve bakkallarda sohbet ederek geçirdiklerini vurguladı.