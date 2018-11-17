İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ



14.30/18.30

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet Bahçeleri Açılış Töreni\'ne katılacak. 2018 Yılı Mevlid-i Nebi Haftası açılış programında bulunacak.

15.00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul İl Başkanlığınca Türker İnanoğlu Maslak Show Center\'da düzenlenen \"Sokaktan İstanbul\'a Mahalle Temsilcileri Toplantısı\"na katılacak.

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DHA İSTANBUL BÜLTEN - 1

1- SAMATYA\'DA İKİ BİNA ÇÖKME RİSKİ NEDENİYLE BOŞALTILDI

Murat SOLAK - Melih OKUMUŞ / İSTANBUL DHA

Fatih Samatya\'da iki bina çökme riski nedeniyle boşaltıldı. Binalardan biriminin bir kısmı çöktü.

Olay saat 18.15 sıralarında Cerrahpaşa Mahallesi Samatya Sahili Sokağı üzerinde bulunan biri dolu diğeri boş iki bitişik binada meydana geldi. İddialara göre dolu olan binada henüz bilinmeyen nedenden dolayı göçük meydana geldi. O sırada ev sahipleri büyük bir gürültü olduğunu duyunca panik yaşadı. Dolu olan bina sahipleri kendilerini dışarı attı. Tamamen boşaltılan iki binada çökme riski yaşandı. İhbar üzerine olay yerine İtfaiye, polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler, çökme riski yaşanan iki bina çevresine şerit çekerek güvenlik önlemi aldı.

Görüntü Dökümü:

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-Çökme riski olan binalardan görüntü

-Ekiplerin çalışmaları

-Genel ve detaylar

16.11.2018 - 20.50 Haber Kodu : 181116197

16.11.2018 - 19.23 Haber Kodu : 181116192

16.11.2018 - 18.56 Haber Kodu : 181116187

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2- OSMAN KAVALA SORUŞTURMASINDA GÖZALTINA ALINAN 3 KİŞİ SERBEST

Özden ATİK / İSTANBUL DHA

Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala\'nın tutuklu bulunduğu soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 4 ilde

düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 3\'ü yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan bazı şüphelilerin işlemleri tamamlandı.

Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Turgut Tarhanlı, Anadolu Kültür AŞ Depo Program Koordinatörü Asena Günal ile Anadolu Kültür AŞ Sivil İtaatsizlik\'ten Bora Sarı, ifadeleri alındıktan sonra yurt dışına çıkış yasağı konularak salıverildi. Gözaltına alınan diğer şüphelilerin ise işlemleri sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Tarhanlı\'nın arşiv görüntüleri

-Osman Kavala\'nın arşiv görüntüleri

16.11.2018 - 08.59-Haber Kodu : 181116013

16.11.2018 - 09.28-Haber Kodu : 181116015

16.11.2018 -09.53- Haber Kodu : 181116020

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3- SANCAKTEPE\'DE OTOMOBİL SU KANALINA UÇTU

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA - Sancaktepe\'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayan otomobil, su kanalına uçtu.

Kaza, Osmangazi Mahallesi Mülk Sokak\'ta saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Ferdi Karakaya\'nın kullandığı 34 YM 1714 plakalı otomobil, Yakuphan Caddesi\'nde seyir halindeyken yağış nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamadı. İçerisinde 4 kişinin bulunduğu otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki demir korkulukları kırıp sulama kanalına uçtu. Otomobilde bulunan 4 kişi kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sulama kanalından kendi imkânlarıyla çıkmayı başaran otomobildeki 4 kişi, olay yerine gelen ambulansta ayakta tedavi edildi. Kanaldaki otomobil ise vinç yardımıyla sulama kanalından çıkartıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yeri

-Sulama kanalına uçan araç

-Kaza yapan otomobilde bulunanlar

-Sağlık ekiplerinin yaralıya müdahalesi

-İtfaiye ve polis ekiplerinden görüntü

-Kırılan demir korkuluk

-Genel ve detaylar