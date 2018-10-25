İstanbul güne yağmurlu başladı

İstanbul'da sabaha karşı başlayan yağmur etkili oluyor. Zaman zaman şiddetini arttıran yağmura hazırlıksız yakalananlar ıslanmaktan kurtulamadı. Yağmur kent genelinde aralıklarla sürüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamanın ardından, İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan sağanak, gece saatlerinde de devam etti.

Akşam saatlerinde Avrupa yakasında etkili olmaya başlayan yağış, gece saatlerinden itibaren Anadolu Yakası'nda da etkisini arttırarak devam ediyor. Sağanak yağış bazı vatandaşlara zor anlar yaşattı.