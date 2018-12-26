İstanbul güne karla uyandı

İstanbul’da beklenen kar yağışı sabah saatlerinde etkisini göstermeye başladı. İstanbul'un yüksek kesimlerinde zemin beyaza boyandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi’nden (AKOM) yapılan açıklamada, gece saatlerinden itibaren il genelinde aralıklarla kar yağışı görüleceği bildirmişti.

Özellikle Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışı yüksek kesimlere etki ederken, Büyük Çamlıca Tepesi’nde, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Bazı bölgelerde yağış az da olsa beyaz ile çiçeklerin buluşması hoş görüntüler ortaya koydu.

Okulların tatil olduğu il ve ilçeler

İstanbul'da kar henüz kendini yeni yeni gösterirken Ankara başta olmak üzere pek çok il ve ilçede okullar tatil edildi. Okulların tatil edildiği diğer il ve ilçeler şu şekilde:

Balıkesir

Balıkesir'in Dursunbey ve Kepsut ilçelerinde de yoğun kar yağışı sebebiyle yarın okullar tatil edildi.

Bilecik

Bilecik Valiliği, kent merkezi ve Pazaryeri ilçesine bağlı tüm ilk ve orta dereceli okullarda 1 gün süre ile eğitime ara verildiğini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, "İlimizde kar yağışı ve buzlanma riskine karşı İl Merkezi ve Pazaryeri İlçesine bağlı tüm ilk ve orta dereceli okullarda 26 Aralık 2018 Çarşamba günü 1 gün süre ile eğitime ara verilmiştir. Ayrıca; Bozüyük, Söğüt, Osmaneli, Gölpazarı, Yenipazar ve İnhisar İlçelerinde taşımalı eğitime 26 Aralık 2018 Çarşamba günü bir gün süre ile ara verilmesi ve taşımalı eğitimle gelen öğrencilerin belirtilen tarihte bir gün süre ile idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir" denildi.

Bolu

Bolu kent merkezi ve ilçelerde, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın ilk ve orta dereceli okular ile liseler tatil edildi.

Çankırı

Çankırı'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın 8 ilçede okulların tatil edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada ayrıca, hamile ve engelli kamu personelinin de izinli sayılacağı belirtildi.

Eskişehir

Eskişehir'de yoğun kar yağışı dolayısıyla eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

Eskişehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Bölgemizde görülen olumsuz hava şartları nedeniyle, şehir merkezi ve tüm ilçelerimizde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süre ile ara verilmiştir. Bugün öğle saatlerinden itibaren etkisini artıran yoğun kar yağışı nedeniyle 26 Aralık Çarşamba günü ilk ve orta dereceli okullarda, eğitime bir gün ara verilmiştir. Bu kapsamda, engelli ve hamile kamu görevli personeli de bir gün süre ile idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Kütahya

Kütahya'da kent merkezi ile Gediz ilçesi hariç diğer tüm ilçelerdeki okullar, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın tatil edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada,'hamile, engelli, kronik hastalıkları bulunan kamu personelleri, rehabilitasyon merkezleri ve Kuran-ı Kerim kursları da idari izinli sayılacaktır' denildi.

Sivas

Sivas'ta yoğun kar yağışı beklentisi nedeniyle yarın il genelinde ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi. Valilik'ten yapılan yazılı açıklamada, hamile ve engelli kamu personellerinin de izinli sayılacağı bildirildi.

Samsun

Samsun'un 4 ilçesinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Havza, Ladik, Vezirköprü ve Kavak ilçelerinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Müdürlüğe bağlı okullarda eğitime yarın ara verilecek.

Uşak

Uşak ve ilçelerinde akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.